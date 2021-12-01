Телескопические погрузчики UMG с выгодой до 5% в Газпромбанк Автолизинге

Posted 1 декабря 2021,, 09:15
Published 1 декабря 2021,, 09:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Суммарная экономия за счет выгоды, обеспечиваемой производителем и лизинговой компанией, достигает 360 тыс. руб. в зависимости от выбранной модели. Дополнительное преимущество клиентам Газпромбанк Автолизинга обеспечит предлагаемая топливная программа.
UMG СДМ – производитель строительно-дорожной и специальной техники, которая собирается на пяти российский заводах. Предприятие входит в Объединенную машиностроительную группу. Производимая под маркой UMG техника по своим техническим характеристикам не уступает аналогам ведущих производителей телескопических погрузчиков и максимально адаптирована для работы в сложных климатических условиях. А универсальность техники UMG позволяет использовать ее с любыми видами совместимого навесного оборудования. В качестве силовой установки для российских телескопических погрузчиков используются дизельные двигатели ЯМЗ, отличающиеся высокой надежностью и ремонтопригодностью, экономично расходующие топливо даже при пиковых нагрузках.
Газпромбанк Автолизинг предлагает приобрести технику UMG на максимально привлекательных условиях, гибко подстраиваемых под особенности бизнеса лизингополучателя. Расчет программы финансирования осуществляется на основе минимального аванса, минимального удорожания или минимальной ежемесячной нагрузки на бюджет предприятия.
Так, телескопический погрузчик UMG TLH 3507-11 в строительной модификации с механическим быстросменным механизмом Manitou по цене 6,1 млн руб., можно приобрести, внося минимальные ежемесячные платежи в размере 62 417 руб. и сэкономив до 305 тыс. руб. Для этого необходимо заключить договор лизинга на 5 лет и внести в качестве аванса 49% от стоимости предмета лизинга. В случае с телескопическим погрузчиком UMG TLH 3510-11 (РРЦ – 7 204 000 руб.) при схожих параметрах финансирования ежемесячные платежи составят 73 634 руб., а максимальная экономия – 360 тыс. руб.
Дополнительного преимущества при эксплуатации техники UMG можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга достигает 7% в зависимости от выбранного типа топлива.
Подать заявку на приобретение телескопических погрузчиков UMG, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на сайте Газпромбанк Автолизинга.