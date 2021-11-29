Главное условие химической кастрации осужденных за педофилию назвал депутат

Posted 29 ноября 2021,, 14:47
Published 29 ноября 2021,, 14:47
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Депутат Выборный проинформировал о том, что в 2022 году в Госдуму направят доработанный проект закона, предполагающий возможность принудительной химической кастрации педофилов. Об этом пишут корреспонденты сайта NEWS.ru.
Есть у человека заболевание или нет, должен определять эксперт. Однако, окончательный вердикт будет озвучивать судебная инстанция при рассмотрении вопроса об УДО или при вынесении приговора, констатировал депутат.
«Когда рассматривается дело в суде, эксперты в сфере здравоохранения должны сказать — это заболевание или разовая вспышка, которая не повторится, - подчеркнул Выборный. - Если это заболевание, то, соответственно, помимо изоляции такого человека от общества в виде лишения свободы, нужно принимать меры принудительного медицинского характера».
После освобождения гражданина возможно продолжение курса его медикаментозного лечения на основании соответствующего медицинского заключения, заявил депутат.
Осенью уходящего года члены «Единой России» внесли на рассмотрение парламентариев похожий документ. Единороссы разработали законопроект, предусматривающий для педофилов наказание в виде пожизненного лишения свободы, если раньше их уже привлекали к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступления. Партия ЕР предложила внедрение такого же наказания и за преступление сексуального характера, которое было впервые совершено в отношении двух или более несовершеннолетних граждан.
Поводом для этого стал громкий инцидент, произошедший в Кузбассе. Двух 10-летних девочек изнасиловал и убил 41-летний Виктор Пестерников. Свою вину он признал, и его содержат сейчас под стражей. Ранее Пестерникова осудили за сексуальное насилие над несовершеннолетним. На свободу житель Кузбасса вышел два года тому назад.
Ранее арестовали депутата алтайского Госсобрания от партии КПРФ Александра Коршука. Его обвинили в изнасиловании 14-летней племянницы своей супруги. По версии следствия, парламентарий совершил это преступление три года назад.