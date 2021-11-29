Главное условие химической кастрации осужденных за педофилию назвал депутат

Поводом для этого стал громкий инцидент, произошедший в Кузбассе. Двух 10-летних девочек изнасиловал и убил 41-летний Виктор Пестерников. Свою вину он признал, и его содержат сейчас под стражей. Ранее Пестерникова осудили за сексуальное насилие над несовершеннолетним. На свободу житель Кузбасса вышел два года тому назад.