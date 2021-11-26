Сгоревшая фотостудия в омском Festival City не была застрахована

Posted 26 ноября 2021,, 10:24
Published 26 ноября 2021,, 10:24
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Вчера утром пламя охватило фотостудию «Высота». Огонь уничтожил помещение полностью. Спасти ничего не удалось. Из-за пожара эвакуировали около 800 человек из торгово-офисного центра.
По словам хозяина «Высоты» Николая Рождественского, при пожаре никто не пострадал. Пожарные вывели из здания женщину-администратора.
Причины возгорания пока неизвестны. На месте событий работают эксперты. Возможно, из-за короткого замыкания загорелась техника или гирлянды. Сгоревшее имущество не было застраховано, информирует «КП-Омск».
Саму студию недавно украсили в новогоднем стиле. Подписчики владельца «Высоты» Николая Рождественского предложили ему организовать сбор денег на восстановление фотостудии.