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Posted 26 ноября 2021,, 10:24

Published 26 ноября 2021,, 10:24

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Сгоревшая фотостудия в омском Festival City не была застрахована

26 ноября 2021, 10:24
В Омске утром 26 ноября произошел пожар на 16-м этаже офисного здания Festival City.

Вчера утром пламя охватило фотостудию «Высота». Огонь уничтожил помещение полностью. Спасти ничего не удалось. Из-за пожара эвакуировали около 800 человек из торгово-офисного центра.

По словам хозяина «Высоты» Николая Рождественского, при пожаре никто не пострадал. Пожарные вывели из здания женщину-администратора.

Причины возгорания пока неизвестны. На месте событий работают эксперты. Возможно, из-за короткого замыкания загорелась техника или гирлянды. Сгоревшее имущество не было застраховано, информирует «КП-Омск».

Саму студию недавно украсили в новогоднем стиле. Подписчики владельца «Высоты» Николая Рождественского предложили ему организовать сбор денег на восстановление фотостудии.

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