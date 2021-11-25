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Posted 25 ноября 2021,, 13:24

Published 25 ноября 2021,, 13:24

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Шкуматов высказался о предложении использовать контент блогеров-лихачей против них

25 ноября 2021, 13:24
Координатор движения “Синие ведерки” Петр Шкуматов отметил, что инициатива Ирины Рукавишниковой, члена Совета Федерации, доказывать вину блогеров-лихачей, используя их же контент - не новая. Законом это уже разрешено. По словам активистов, в данный момент вопрос лежит в поле правоприменительной практики.

Здесь ничего не нужно говорить о том, что будет считаться доказательством вины, сказал Шкуматов. Это уже считается. Все, что выкладывают эти блогеры, может быть использовано против них в административном деле, вплоть до лишения прав, заявил он. Координатор “Синих ведерок” подчеркнул: по его мнению, ответственность за публикацию той или иной информации должна быть моральной, связанной с теми или иными самоограничениями. Об этом пишет NEWS.ru.

“Но важно не перегнуть палку, так как пострадает свобода слова. Но если человек, скажем так, демонстрирует нарушение закона, то это уже немного другое, и к этому нужно подходить с точки зрения закона”, - подытожил Шкуматов.

Накануне Рукавишникова предложила считать видео, которые публикуют блогеры с уличных гонок с опасным вождением, доказательством их вины. Член Совфеда добавила: в действующем КоАП РФ отсутствует отдельный пункт “опасное вождение”, но его собираются ввести.

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