Шкуматов высказался о предложении использовать контент блогеров-лихачей против них

Здесь ничего не нужно говорить о том, что будет считаться доказательством вины, сказал Шкуматов. Это уже считается. Все, что выкладывают эти блогеры, может быть использовано против них в административном деле, вплоть до лишения прав, заявил он. Координатор “Синих ведерок” подчеркнул: по его мнению, ответственность за публикацию той или иной информации должна быть моральной, связанной с теми или иными самоограничениями. Об этом пишет NEWS.ru.