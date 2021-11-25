Прибыль ВСК за 9 месяцев 2021 года составила 4,2 млрд рублей

В следующем году ожидается минимальный рост продаж автомобилей, а также в разы меньшие темпы роста выдач ипотеки — не выше 10%. Все это, а также динамика платежеспособного спроса и ситуация с распространением Covid-19, отразятся на рынке в текущем и следующем годах. Снижение динамики продаж автомобилей будет связно с дефицитом чипов, а замедление темпов ипотечного кредитования будет связано с ростом процентной ставки.