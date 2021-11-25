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Появились фото последствий пожара в ТЦ «Фестиваль»

25 ноября 2021, 06:59
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
По предварительной информации, возгорание началось на самом верхнем этаже.

Серьезный пожар случился утром в четверг, 25 ноября, на Левом берегу. Торгово-офисный центр «Фестиваль» тушили сразу 13 машин и 50 сотрудников МЧС. Из здания эвакуировали около 800 человек. Полностью ликвидировать возгорание удалось за час.

По предварительной информации, оно началось на самом верхнем, 16-м, этаже — в фотостудии «Высота». Буквально за несколько дней до этого его сотрудники хвастались на своей странице в Instagram фотографиями нового ремонта, который они сделали к Новому году.

Фото: Город55
Фото: Город55

Окончательно причины случившегося, а также материальный ущерб будут установлены по окончании проверки.

#Новости#Происшествия
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