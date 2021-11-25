Серьезный пожар случился утром в четверг, 25 ноября, на Левом берегу. Торгово-офисный центр «Фестиваль» тушили сразу 13 машин и 50 сотрудников МЧС. Из здания эвакуировали около 800 человек. Полностью ликвидировать возгорание удалось за час.
По предварительной информации, оно началось на самом верхнем, 16-м, этаже — в фотостудии «Высота». Буквально за несколько дней до этого его сотрудники хвастались на своей странице в Instagram фотографиями нового ремонта, который они сделали к Новому году.
Окончательно причины случившегося, а также материальный ущерб будут установлены по окончании проверки.