Новый год близко. На омском стадионе открылся огромный каток

Покататься на катке можно за 120 рублей, для детей в возрасте до семи лет — бесплатно. Также можно взять коньки напрокат. Стоимость для взрослых составит 160 рублей, для детей до семи лет — 80 рублей. За 140 рублей можно заточить коньки.