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Новый год близко. На омском стадионе открылся огромный каток

25 ноября 2021, 07:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске открылся каток на стадионе «Юность». Она составила 10 тыс квадратных метров, сообщает мэрия Омска.

В Омске на стадионе «Юность» открылся каток размером около 10 тыс квадратных метров. Это одна из самых больших площадок города. График работы катка остался прежним.

Массовые катания будут проводиться со вторника по пятницу с 17 до 22 часов. В субботу, воскресенье и праздничные дни режим работы с 14 до 22 часов. Понедельник — выходной.

Покататься на катке можно за 120 рублей, для детей в возрасте до семи лет — бесплатно. Также можно взять коньки напрокат. Стоимость для взрослых составит 160 рублей, для детей до семи лет — 80 рублей. За 140 рублей можно заточить коньки.

Отметим, что на катке есть тематическая фотозона в стиле МЧМ по хоккею. Вскоре там появится новогоднее оформление. Добавим, что попасть на каток можно только по QR-коду. Также омичам нужно не забывать пользоваться масками в крытых помещениях стадиона.

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