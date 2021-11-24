В Омске двух выпускников СибГУФКа осудили за убийство приятеля

Мужчины устроили алкозастолье в кафе у парке 30-летия ВЛКСМ, и когда они возвращались из кафе в общежитие, между абитуриентом и одним из выпускников вспыхнула ссора. Она переросла в драку, во время которой 18-летний парень получил серьезные травмы тела и головы, от которых в итоге умер на месте.