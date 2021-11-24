В Омске двух выпускников СибГУФКа осудили за убийство приятеля

Приговор вынесли в Октябрьском районном суде. Это было второе судебное заседание, по итогам первого одного из фигурантов оправдали, но по ходатайству прокуратуры дело отправили на пересмотр.
По данным следователей из СКР по Омской области, 3 июля 2019 году двое выпускников СибГУФК из Республики Тыва, имеющие звание мастер спорта и кандидат в мастера спорта, встретились с 18-летним земляком, который тоже хотел поступить в омский вуз.
Мужчины устроили алкозастолье в кафе у парке 30-летия ВЛКСМ, и когда они возвращались из кафе в общежитие, между абитуриентом и одним из выпускников вспыхнула ссора. Она переросла в драку, во время которой 18-летний парень получил серьезные травмы тела и головы, от которых в итоге умер на месте.
На обоих выпускников вуза завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Делл поручили рассматривать суду присяжных, которые сначала оправдали одного из участников посиделок, а второго признали виновным. Однако областной прокуратуре решение не понравилось, и дело отправили на пересмотр.
Во время второго суда присяжные признали обоих выпускников вуза виновными в убийстве абитуриента. Мужчину, которого изначально оправдали, приговорили к 7.5 годам колонии строгого режима, другого мужчину осудили на 6 лет колонии строгого режима.
В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что решение суда в силу пока не вступило.