Стало известно, когда в Омске пройдет оперштаб по коронавирусу

В Омске определились с датой проведения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Его председателем является губернатор Омской области Александр Бурков.
Оперштаб пройдет в следующий понедельник, 29 ноября, в 16:00. На повестке мероприятия будет обсуждение эпидемиологической ситуации в регионе и принятых ограничительных мер.
В частности, участники оперштаба рассмотрят предложения экономического штаба о смягчении режима QR-кодов. Власти решат, стоит ли проверять коды на входе в каждый бутик, а не на входе в торговые центры.