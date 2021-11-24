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Стало известно, когда в Омске пройдет оперштаб по коронавирусу

24 ноября 2021, 03:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
В областном правительстве сообщили, что заседание оперштаба состоится на следующей неделе.

В Омске определились с датой проведения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Его председателем является губернатор Омской области Александр Бурков.

Оперштаб пройдет в следующий понедельник, 29 ноября, в 16:00. На повестке мероприятия будет обсуждение эпидемиологической ситуации в регионе и принятых ограничительных мер.

В частности, участники оперштаба рассмотрят предложения экономического штаба о смягчении режима QR-кодов. Власти решат, стоит ли проверять коды на входе в каждый бутик, а не на входе в торговые центры.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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