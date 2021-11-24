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Дело изнасиловавшего 15-летнюю девочку омича передали в суд

24 ноября 2021, 11:21
Фото: Медиахолдинг 1MI
Следственный комитет по Омской области завершил расследование по факту изнасилования несовершеннолетней в Черлаке.

Следственные органы СК РФ по Омской области закончили расследовать дело, заведенное на 56-летнего жителя р. п. Черлак. Его обвиняют в изнасиловании 15-летней девочки. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, 24 июня это года обвиняемый подошел на улице к незнакомой девочке-подростку. Он подошел к ней и обратился за помощью в поисках кота, который якобы убежал в лес. Школьница не отказала мужчине. Уже в лесополосе обвиняемый изнасиловал девочку, пригрозив ей убийством. Когда школьница прибежала домой, она сразу обо всем рассказала матери.

В день изнасиловани педофила задержали. Дело о преступлении, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), рассмотрят в суде.

#Новости#Происшествия
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