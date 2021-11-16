На севере Омской области жители жалуются на отсутствие отопления

Люди пишут в соцсетях, что батареи такие же холодные, как и летом, и что их спасают обогреватели. Больше всего жалоб приходит от жителей Большеречья. Дело дошло до того, что они написали обращение к губернатору Омской области Александру Буркову в Инстаграме.