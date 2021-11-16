На севере Омской области жители жалуются на отсутствие отопления

Posted 16 ноября 2021,, 12:17
Published 16 ноября 2021,, 12:17
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП — Омск», в омском минэнерго признали наличие проблем с поставками топлива в некоторых районах области и заявили, что этим уже занимаются.
Люди пишут в соцсетях, что батареи такие же холодные, как и летом, и что их спасают обогреватели. Больше всего жалоб приходит от жителей Большеречья. Дело дошло до того, что они написали обращение к губернатору Омской области Александру Буркову в Инстаграме.
«Мы замерзаем! Жители многоквартирных домов бьют тревогу в соцсетях, но нас не слышат. В квартирах батареи еле-еле тепленькие, а на улице уже снежные сугробы…», — пишут большереченцы. Люди подчеркивают, что в квартирах беспрерывно работают обогреватели, а дети вынуждены спать под двумя одеялами.
Ответил ли глава региона на обращение не известно.
В минэнерго обратили внимание на жалобы потребителей. Там признали, что в Большеречье наблюдается нехватка топлива для котельных. Это связано с резким изменением цен у поставщиков. Топливо подорожало в некоторых случаях почти в два раза, поэтому компаниям не выгодно поставлять его по старым ценам. Многие разрывают ранее заключенные контракты.
Касательно других районов, откуда поступали жалобы людей, ситуация также непростая, но не такая плачевная, как в Большеречье. Котельные там работают в штатных режимах, прокомментировали в ведомстве.