Переехавшая из бочки в квартиру омичка рассказала о судьбе контейнера

Posted 2 ноября 2021,, 12:45
Published 2 ноября 2021,, 12:45
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет «КП-Омск», новую квартиру Светлана получила благодаря блогеру, которая организовала благотворительную акцию и собрала более двух миллионов рублей. От государства квартиру женщина так и не дождалась.
После переезда в новый дом Светлана иногда возвращается в бочку за своими вещами и чтобы покормить местного пса. Она рассказала, что бочку заберут на дачу семейная пара, и они же возьмут с собой дворнягу.