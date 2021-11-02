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Posted 2 ноября 2021,, 12:45

Published 2 ноября 2021,, 12:45

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Переехавшая из бочки в квартиру омичка рассказала о судьбе контейнера

2 ноября 2021, 12:45
Жительница Омска Светлана Черновая, которая 35 лет прожила в большой железной бочке, а потом переехала в новую квартиру, рассказала о судьбе своего прежнего жилища.

Как пишет «КП-Омск», новую квартиру Светлана получила благодаря блогеру, которая организовала благотворительную акцию и собрала более двух миллионов рублей. От государства квартиру женщина так и не дождалась.

После переезда в новый дом Светлана иногда возвращается в бочку за своими вещами и чтобы покормить местного пса. Она рассказала, что бочку заберут на дачу семейная пара, и они же возьмут с собой дворнягу.

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