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Posted 31 октября 2021,, 07:02

Published 31 октября 2021,, 07:02

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Шапка-ушанка и валенки. Омичей ждет сильное похолодание

31 октября 2021, 07:02
31 октября жители Омской области проснулись «снежным» утром. Осадки перестали таять, значит приближается зима. Это подтверждают и в Обь-Иртышском УГМС. Прогноз на ближайшие дни обещает суровую погоду.

Ноябрь в Омске начнется с осадков: небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, дождь. Ветер до 13 метров в секунду. В отдельных районах области похолодает до -5 градусов.

В ночь на 2 ноября столбик термометра может опуститься до — 18, ветер усилится, осадки продолжатся. Днем температура составит -5…-10, снег возьмет паузу.

Сильное похолодание нагрянет ночью со 2 на 3 ноября — при прояснении до -20 градусов. Хотя днем в среду потеплеет -8…-13, осадков не ожидается, порывы ветра не превысят 10 метров в секунду.

Напомним, жителей региона уже сегодня предупреждают об опасности на дорогах из-за гололеда.

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