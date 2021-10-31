Шапка-ушанка и валенки. Омичей ждет сильное похолодание

Posted 31 октября 2021,, 07:02
Published 31 октября 2021,, 07:02
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ноябрь в Омске начнется с осадков: небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, дождь. Ветер до 13 метров в секунду. В отдельных районах области похолодает до -5 градусов.
В ночь на 2 ноября столбик термометра может опуститься до — 18, ветер усилится, осадки продолжатся. Днем температура составит -5…-10, снег возьмет паузу.
Сильное похолодание нагрянет ночью со 2 на 3 ноября — при прояснении до -20 градусов. Хотя днем в среду потеплеет -8…-13, осадков не ожидается, порывы ветра не превысят 10 метров в секунду.