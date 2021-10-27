«Мы живем в метапространстве». Как омичи пробились в мир ИТ-гигантов

— Подход западных и российских заказчиков заметно отличается. Если российские клиенты приходят к нам с конкретным планом, что нужно сделать (и это не всегда это оптимальное решение), то западные заказчики обычно обращаются с бизнес-задачей, которую нужно решить. Например, к нам обратилась западная компания с задачей написать мобильное приложение для агрегатора по поиску авиабилетов — абсолютного аналога известного российского сервиса. При этом клиенты попросили, чтобы приложение не повторяло функционал веб-сайта, так как на сайт можно просто зайти с телефона. В итоге наши разработчики и дизайнеры на основе исследования придумали своеобразную социальную сеть для любителей путешествий, которые будут выкладывать в приложении свои рекомендации интересных событий и мест. То есть пользователи сами делятся контентом,, а агрегатор, близко интегрированный с этой соцсетью, позволяет тут же найти авиабилет. Для нас такой подход интереснее, поскольку он позволяет придумывать что-то новое, подходить к процессу творчески. Это лучше и для пользователей, потому что их пожелания пытаются услышать и изучить, а не решают все за них.