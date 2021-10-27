«Мы живем в метапространстве». Как омичи пробились в мир ИТ-гигантов

Posted 27 октября 2021,, 05:35
Published 27 октября 2021,, 05:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В основном наши герои поставляют из Омска за рубеж различные товары, но в этот раз мы приведем пример того, как предметом экспорта становятся цифровые продукты и информационные услуги. Компания Effective специализируется на разработке мобильных приложений и делает их в том числе для ИТ-гигантов вроде YouTube. О том, как омская фирма вышла на мировой рынок, с какими проектами работает и чем западный подход к бизнесу отличается от российского, мы поговорили с гендиректором компании Сериком Бейсеновым.
— Как появилась ваша компания?
— Компания образовалась в 2013 году как отдел разработки американской дизайн-студии Handsome, основной офис которой располагался в городе Остин, штат Техас. Изначально у нас было такое же название. Мы разрабатывали мобильные и веб-приложения, заказы на которые поступали через американский офис. Четыре года назад мы решили попробовать себя как компания с более широкими возможностями и предложили нашим партнерам из Америки разделиться. Мы выделились в компанию, которую назвали Effective. При этом юридическое лицо сохранили. Фокусируемся по-прежнему на разработке приложений.
— Откуда ваши клиенты?
— Основной рынок — США, потому что компания оттуда родом, и там сейчас живет один из наших бизнес-партнеров. Мы сотрудничаем с несколькими дизайн-студиями. Интересно, что среди них есть компания, которая называется Siberia. Она базируется в Нью-Йорке и Лондоне, никакого отношения к Сибири не имеет, но выбрала такое название и нашла подрядчика как раз-таки в Сибири. С этой компанией мы делаем проекты для крупных компаний. Например, прямо сейчас разрабатываем приложение для сети кинотеатров IMAX и внутреннее приложение для компании YouTube. Продолжаем сотрудничать с нашей родной дизайн-студией Handsome, работаем над проектом 365things — агрегатором событий в Остине. Еще один проект для американского рынка — агрегатор вакансий для руководителей проектов ProductHired.
— В России у вас есть рынок?
— Одной из целей отделения компании была возможность работать не только с американским рынком, но и с Европой и другими регионами, в том числе Россией. Мы работаем по двум моделям. Первая — это аутсорс, когда к нам приходит клиент с конкретным заданием и мы разрабатываем приложение строго по задаче. Вторая модель — аутстафф, когда клиент обращается за трудовыми ресурсами. По модели аутстафф мы работаем преимущественно с крупными компаниями, которым требуются сотрудники. Но около 70% нашего бизнеса — аутсорс-направление. По этой модели мы делали приложения для многих известных российских компаний, мобильных операторов, банков — названия привести, к сожалению, не могу. Помимо этого у нас есть проекты с региональными компаниями по всей России. Но в основном мы ориентированы на Запад, потому что мы оттуда родом.
— А в Европе много клиентов?
— Прямо сейчас у нас есть проект для бельгийского стартапа в сфере СМИ — платформа для журналистов, на которой можно быстро отправлять видео из телефона в централизованную систему и загружать на сайт. Для французов мы разрабатываем агрегатор мест, где можно купить или попробовать натуральное домашнее вино — по сути, карта, где любители домашнего вина делятся местами и рекомендациями различных сортов. У нас был опыт работы и с восточными странами. Например, делали стартап для Кувейта, сотрудничали с компаниями из Филиппин.
— Случались нестандартные заказы?
— Подход западных и российских заказчиков заметно отличается. Если российские клиенты приходят к нам с конкретным планом, что нужно сделать (и это не всегда это оптимальное решение), то западные заказчики обычно обращаются с бизнес-задачей, которую нужно решить. Например, к нам обратилась западная компания с задачей написать мобильное приложение для агрегатора по поиску авиабилетов — абсолютного аналога известного российского сервиса. При этом клиенты попросили, чтобы приложение не повторяло функционал веб-сайта, так как на сайт можно просто зайти с телефона. В итоге наши разработчики и дизайнеры на основе исследования придумали своеобразную социальную сеть для любителей путешествий, которые будут выкладывать в приложении свои рекомендации интересных событий и мест. То есть пользователи сами делятся контентом,, а агрегатор, близко интегрированный с этой соцсетью, позволяет тут же найти авиабилет. Для нас такой подход интереснее, поскольку он позволяет придумывать что-то новое, подходить к процессу творчески. Это лучше и для пользователей, потому что их пожелания пытаются услышать и изучить, а не решают все за них.
— Как начали сотрудничать с Центром поддержки экспорта? В чем заключается ваше взаимодействие?
— Взаимодействие началось в доковидный 2019 год. ЦПЭ хотел поддержать несырьевые бизнесы в Омской области, которые занимаются экспортом, и посмотрел в сторону ИТ. В Омске ИТ, хотя не очень видна, но широко развита. Омск — признанный город по выращиванию талантов для ИТ-отрасли, у нас много вузов, выпускающих хороших специалистов, которые затем помогают развивать продукты по всему миру. У ЦПЭ возникла идея поддержать участие омских ИТ-компаний в международной выставке. Мы решили поучаствовать в выставке не на западном рынке, а на восточном — посмотреть, чем мы можем быть интересны Японии. И на весну 2020 года запланировали участие в выставке Software and Apps Development Expo в японском городе Тиба. В апреле мы должны были лететь, но в это время как раз стали нарастать ковидные ограничения, и выставку перенесли на осень. Затем ее перенесли на зиму, и в итоге мы так и не смогли поехать, поучаствовали только удаленно. Но это был интересный опыт. Для нас построили стенд для дистанционного участия, выделили переводчика, который помогал общаться с клиентами, заинтересовавшимися нашими услугами.
— Был экономический эффект?
— На самой выставке было два-три контакта, которые переросли в общение, но дальше мы пока не продвинулись. Тем не менее мы получили интересный опыт, который, может, еще выльется в дальнейшее сотрудничество.
— Кроме этого как-то работали с Центром поддержки экспорта?
— Мы участвовали в конкурсе «Экспортер года». Узнали, что такой конкурс проводится, и захотелось себя сравнить — как мы, несырьевая компания, которая занимается экспортом услуг, смотримся на фоне тех, кто продает за рубеж, к примеру, лес или зерно. Было приятно узнать, что мы находимся не на каком-то низком уровне, в итоге даже заняли 3 место как экспортер года в сфере услуг. Сотрудничаем с ЦПЭ в основном по участию в мероприятиях. Недавно нам предложили поучаствовать еще в одной выставке, пока рассматриваем этот вопрос.
— Пандемия повлияла на ваш бизнес?
— Даже наоборот, благотворно сказалась на бизнесе. Не секрет, что в пандемию сильно развилась удаленная работа, западные компании стали к этому еще лояльнее. Получило развитие еще одно направление бизнеса — подбор персонала. Американские компании охотно нанимают удаленных сотрудников и часто пользуются нашей помощью в подборе кадров, поскольку мы прекрасно знаем и наш рынок трудовых ресурсов, и восточноевропейский. Мы помогаем ребятам найти высокооплачиваемую работу, а компаниям — квалифицированных сотрудников.
— Новые рынки вас интересуют?
— ИТ — первая отрасль в мире, для которой границы перестают существовать. Мы не мыслим границами определенных рынков, мы находимся в неком метапространстве и открыты новым клиентам. А откуда они — не так важно.
Вы тоже можете воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта Омской области на безвозмездной основе: перевод материалов на иностранные языки, организация участия в международных выставках, бизнес-миссии, поиск партнеров за рубежом, размещение на международных торговых площадках и многое другое. Подробнее на ved55.ru в разделе «Услуги».
Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».