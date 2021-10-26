Сквозь года. Как изменился омский ж/д вокзал за 125 лет

Posted 26 октября 2021,, 13:54
Published 26 октября 2021,, 13:54
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
С чего все начиналось
История железнодорожного вокзала началась с открытия сквозного движения по Транссибирской магистрали. «В трех верстах южнее Омска» в 1895 году среди диких зарослей кустарников зародился целый комплекс помещений, которые объединились в «лицо города». Чем-то напоминает историю Санкт-Петербурга, не правда ли? К слову о Питере. Самый старый вокзал России находится именно в этом городе — его возраст 184 года. А омскому — 125 лет. Разница в полвека в масштабах истории уже не представляется значительной. Возвращаясь к Омску: уже в 1896 году по шестипролетному железнодорожному мосту начали ходить первые поезда. В тот же год на вокзал провели электричество и открыли двери для посетителей.
Несколько лет — и омский вокзал стал занимать «выдающееся место среди станций Западно-Сибирской железной дороги», как пишется в «Путеводителе по Великой Сибирской железной дороге на 1900 год». Это произошло не случайно: с самого начала строительства железной дороги в Омске территорию рядом с ней обустраивали и социально, и культурно. Рядом с вокзалом появились церковь в честь Святой Троицы, воинский продовольственный пункт, больница на 80 мест, школа, учебные заведения, библиотека и многое другое.
С отличного старта прошло полвека. Вокзал решили реконструировать. Уже в начале 1958 года обновилось здание станции, привокзальная площадь и появилась багажная кладовая. На этом развитие вокзала не завершилось. В 1975–1978 годах фасад здания пережил капитальный ремонт и облицовку мраморной крошкой. До XXI века произошло немало изменений, но все же для современных омичей самые значимые события произошли в 2005–2006 годах.
Здесь и сейчас
Тот вокзал, который мы видим сейчас, — итог реконструкции 2005–2006 годов. Площадь вокзала увеличилась примерно на 3000 кв. м. Добавился еще один этаж, появилась главная башня.
Реконструкция в начале двухтысячных была направлена на сохранение исторического стиля вокзала. Но снаружи. Внутри вокзал меняется постоянно. Пандемия, конкуренция с другими видами транспорта, технологическое развитие — все это побуждает руководство РЖД в лице Олега Белозерова постоянно совершенствовать железнодорожные вокзалы, внедряя новые технологии.
«Вокзал является памятником архитектуры регионального значения. Соответственно, все работы были выполнены с сохранением исторического облика, — рассказывает главный инженер вокзала Дмитрий Деречин. — Огромная работа была сделана для обеспечения комфортного пребывания пассажиров. Это и комфортные залы ожидания, и комнаты отдыха, и мягкие зоны».
Комфорт — это только одна сторона. Другая — безопасность. Два года назад на вокзале начали работать сотрудники транспортной безопасности.
«Сейчас вокзал уже не является точкой притяжения для сомнительных посетителей», — пояснил главный инженер вокзала.
В 2019 году в здании обновили все видеокамеры, появились интроскопы на досмотре, рамки с металлодетекторами, радиационным контролем.
Для всех и каждого
Путешествовать с детьми — не самая простая затея. Ожидание поезда может стать просто невыносимым, в частности для маленьких пассажиров. Во время использования игровых приложений заряд на телефоне заканчивается, а энергия у детей — нет. Поэтому на вокзале установили детскую площадку. Да, как во дворе, даже лучше. Детская зона представляет собой маленькую копию вокзала. И находиться на ней можно бесплатно и сколько угодно.
Комфорт людей, путешествующих без детей и не терпящих радостные крики, для руководства вокзала не менее важен. Поэтому детскую площадку разместили не в самом популярном месте здания. Для тех, кто не знает, — чтобы найти детскую площадку, необходимо на эскалаторе подняться на второй этаж. Дальше с поисками трудностей не возникнет. Рядом с игровой зоной есть и места для отдыха, поэтому дети без присмотра родителей не останутся.
Для тех, кто останавливается в платной мягкой игровой зоне, тоже предусмотрели секцию для детей с развивающими играми и телевизором с мультфильмами.
Особого подхода требуют маломобильные граждане.
«Люди с ограниченными возможностями здоровья могут попросить о помощи при посадке либо при высадке. Пассажир может заранее оформить заявку. Наши работники с ним созванятся за 2 часа до прибытия поезда, встретят и проводят. Если необходимы носилки или коляски — они у нас имеются и предоставляются. Помощь в переноске багажа также предусмотрена», — рассказал Дмитрий Деречин.
На каждой платформе есть лифты для таких пассажиров, а также специальные мобильные платформы, которые помогают посадить человека в поезд с комфортом.
Для слабослышащих пассажиров на кассах предусмотрели индукционную петлю. На каждом этаже находятся мнемосхемы для ориентирования людей с нарушениями зрения. Также в здании вокзала есть специальная комната для краткосрочного пребывания маломобильных граждан, в которой они могут скоротать время в удобной обстановке.
Взгляд в будущее
Пандемия внесла коррективы и в оснащение вокзала современным оборудованием. В досмотровой зоне установили дистанционные комплексы термометрии. Новомодные экраны прячут за ширмой, но корреспонденту Города55 удалось подглядеть. Никакого измеряющего пистолета, нужно только пройти внутрь вокзала.
Тех пассажиров, у которых температура тела оказалась повышенной, останавливают. Но сразу на выход никого не отправляют. Сначала человека просят пройти в медпункт, где дают оценку его здоровью. После этого становится ясно, необходима ли медицинская помощь.
В этом году тоже не обошлись без новшеств. На вокзале появилось три информационно-справочных экрана. Работают они все одинаково. Можно узнать информацию о прибытии поезда и посмотреть карту вокзала. Если что-то непонятно, одно нажатие — и вас связывают с оператором, который ответит на любой вопрос.
Те, кто недавно был на омском вокзале, возможно, заметили, что озвучивать прибытие поезда стали иначе. Оказалось, что раньше всю работу делал человек: увидел, что поезд пришел, — огласил на весь вокзал. Теперь этим занимается целая автоматизированная система. После прибытия поезда информация сразу же передается программе, которая человеческим голосом озвучивает всю необходимую и точную информацию. Никаких оговорок — только точность техники.
Зарядные станции для многих уже не новинка. Но часто бывает, например, что местечка для одного гаджета просто не найти. На вокзале таких проблем нет. В каждом зале есть станция, даже несколько. Портов для зарядки достаточно, так что вне зоны доступа оказаться не получится.
Вокзал — это люди
Ни для кого не секрет, что вокзал работает круглосуточно. Сотрудники тоже, но не совсем.
«Вообще у нас восьмичасовые смены. День работаешь, потом отдыхаешь, потом в ночь. В целом времени для отдыха достаточно. Я стою на выдаче талонов для электронной очереди. Здесь все делает программа, но иногда люди торопятся и времени разбираться нет. Тогда я помогаю. Нет, стоять мне не сложно. Не запрещено и стул поставить, но мне так неудобно», — поделилась с корреспондентом Города55 сотрудница вокзала.
В тему электронной очереди — это еще одно нововведение. Теперь нужно только взять талон и в любом удобном положении дождаться загорания своего номера на экране. То есть стоять, ругаться, драться за свое место не придется.
«Ну, я взял талон минут 10 назад, сейчас уже моя очередь подходит», — рассказал посетитель вокзала, сидевший в самом укромном месте для ожидания.
Находкой для корреспондента Города55 стала выставка-чемодан. Что это такое? Экспозиция, посвященная 76-летию Победы. Выполнена она в виде огромного складного чемодана, внутри которого есть даже телевизор. Если появится желание посмотреть, то вот руководство: подняться на второй этаж, подойти к знаменитой люстре и оглядеться. В центре вокзала на втором этаже располагаются разные экспозиции. Раньше здесь выставляли фотографии Омска, сделанные обычными омичами, картины студентов и многое другое. Экспозиции часто обновляют.
На вокзале жить можно, но только в гостинице. Она находится на третьем этаже. Номера разные, на некоторые цены почти как за хостел, начинаются от 1300 рублей, а если бронировать заранее, то еще дешевле.
Отдохнуть можно и в залах ожидания. О них есть хорошая новость.
«До конца этого года нам должны поставить новые кресла для залов ожидания с возможностью зарядки мобильных устройств», — проанонсировал главный инженер.
Стоит отметить, что и нынешние кресла находятся в отличном состоянии. Было бы неэкологично от них избавляться через свалку. Этого делать и не будут — кресла перенаправят на другой вокзал Омской области.
Кстати об экологии. Экоактивисты постоянно выступают за раздельный сбор мусора. На вокзале он есть — расставлены специальные урны. В каждом месте их четыре. Обычно ставят только для стекла, бумаги и пластика. Но сейчас предусмотрели отдельную урну для использованных масок.
Поезд отбывает
Вокзал — только промежуточный пункт для некоторых пассажиров. А для города — это история, работа, эстетика и многое другое. Но путь развития никогда не ведет к тупику: вокзал должен оставаться привлекательным местом для людей, а значит не отставать от прогресса.