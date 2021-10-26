Сквозь года. Как изменился омский ж/д вокзал за 125 лет

История железнодорожного вокзала началась с открытия сквозного движения по Транссибирской магистрали. «В трех верстах южнее Омска» в 1895 году среди диких зарослей кустарников зародился целый комплекс помещений, которые объединились в «лицо города». Чем-то напоминает историю Санкт-Петербурга, не правда ли? К слову о Питере. Самый старый вокзал России находится именно в этом городе — его возраст 184 года. А омскому — 125 лет. Разница в полвека в масштабах истории уже не представляется значительной. Возвращаясь к Омску: уже в 1896 году по шестипролетному железнодорожному мосту начали ходить первые поезда. В тот же год на вокзал провели электричество и открыли двери для посетителей.