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Posted 26 октября 2021,, 13:54

Published 26 октября 2021,, 13:54

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Сквозь года. Как изменился омский ж/д вокзал за 125 лет

Сквозь года. Как изменился омский ж/д вокзал за 125 лет

26 октября 2021, 13:54
Фото: rzd.ru
За больше чем столетие начинка омского вокзала кардинально изменилась, но внешний вид остался прежним — историческим. Если постараться, то даже искушенный путешественник сможет увидеть в омском вокзале что-то новое, как это сделал Город55.

С чего все начиналось

История железнодорожного вокзала началась с открытия сквозного движения по Транссибирской магистрали. «В трех верстах южнее Омска» в 1895 году среди диких зарослей кустарников зародился целый комплекс помещений, которые объединились в «лицо города». Чем-то напоминает историю Санкт-Петербурга, не правда ли? К слову о Питере. Самый старый вокзал России находится именно в этом городе — его возраст 184 года. А омскому — 125 лет. Разница в полвека в масштабах истории уже не представляется значительной. Возвращаясь к Омску: уже в 1896 году по шестипролетному железнодорожному мосту начали ходить первые поезда. В тот же год на вокзал провели электричество и открыли двери для посетителей.

Железнодорожный вокзал в Омске, 1896 годЖелезнодорожный вокзал в Омске, 1896 год
Железнодорожный вокзал в Омске, 1896 год
Фото: rzd.ru

Несколько лет — и омский вокзал стал занимать «выдающееся место среди станций Западно-Сибирской железной дороги», как пишется в «Путеводителе по Великой Сибирской железной дороге на 1900 год». Это произошло не случайно: с самого начала строительства железной дороги в Омске территорию рядом с ней обустраивали и социально, и культурно. Рядом с вокзалом появились церковь в честь Святой Троицы, воинский продовольственный пункт, больница на 80 мест, школа, учебные заведения, библиотека и многое другое.

С отличного старта прошло полвека. Вокзал решили реконструировать. Уже в начале 1958 года обновилось здание станции, привокзальная площадь и появилась багажная кладовая. На этом развитие вокзала не завершилось. В 1975–1978 годах фасад здания пережил капитальный ремонт и облицовку мраморной крошкой. До XXI века произошло немало изменений, но все же для современных омичей самые значимые события произошли в 2005–2006 годах.

Здесь и сейчас

Тот вокзал, который мы видим сейчас, — итог реконструкции 2005–2006 годов. Площадь вокзала увеличилась примерно на 3000 кв. м. Добавился еще один этаж, появилась главная башня.

Железнодорожный вокзал в Омске, 2021 годЖелезнодорожный вокзал в Омске, 2021 год
Железнодорожный вокзал в Омске, 2021 год
Фото: Город55

Реконструкция в начале двухтысячных была направлена на сохранение исторического стиля вокзала. Но снаружи. Внутри вокзал меняется постоянно. Пандемия, конкуренция с другими видами транспорта, технологическое развитие — все это побуждает руководство РЖД в лице Олега Белозерова постоянно совершенствовать железнодорожные вокзалы, внедряя новые технологии.

«Вокзал является памятником архитектуры регионального значения. Соответственно, все работы были выполнены с сохранением исторического облика, — рассказывает главный инженер вокзала Дмитрий Деречин. — Огромная работа была сделана для обеспечения комфортного пребывания пассажиров. Это и комфортные залы ожидания, и комнаты отдыха, и мягкие зоны».

Платная мягкая зона на первом этаже вокзалаПлатная мягкая зона на первом этаже вокзала
Платная мягкая зона на первом этаже вокзала
Фото: Город55

Комфорт — это только одна сторона. Другая — безопасность. Два года назад на вокзале начали работать сотрудники транспортной безопасности.

«Сейчас вокзал уже не является точкой притяжения для сомнительных посетителей», — пояснил главный инженер вокзала.

В 2019 году в здании обновили все видеокамеры, появились интроскопы на досмотре, рамки с металлодетекторами, радиационным контролем.

Досмотровая зонаДосмотровая зона
Досмотровая зона
Фото: Город55

Для всех и каждого

Путешествовать с детьми — не самая простая затея. Ожидание поезда может стать просто невыносимым, в частности для маленьких пассажиров. Во время использования игровых приложений заряд на телефоне заканчивается, а энергия у детей — нет. Поэтому на вокзале установили детскую площадку. Да, как во дворе, даже лучше. Детская зона представляет собой маленькую копию вокзала. И находиться на ней можно бесплатно и сколько угодно.

Комфорт людей, путешествующих без детей и не терпящих радостные крики, для руководства вокзала не менее важен. Поэтому детскую площадку разместили не в самом популярном месте здания. Для тех, кто не знает, — чтобы найти детскую площадку, необходимо на эскалаторе подняться на второй этаж. Дальше с поисками трудностей не возникнет. Рядом с игровой зоной есть и места для отдыха, поэтому дети без присмотра родителей не останутся.

детская игровая комната на вокзаледетская игровая комната на вокзале
детская игровая комната на вокзале
Фото: Город55

Для тех, кто останавливается в платной мягкой игровой зоне, тоже предусмотрели секцию для детей с развивающими играми и телевизором с мультфильмами.

Особого подхода требуют маломобильные граждане.

«Люди с ограниченными возможностями здоровья могут попросить о помощи при посадке либо при высадке. Пассажир может заранее оформить заявку. Наши работники с ним созванятся за 2 часа до прибытия поезда, встретят и проводят. Если необходимы носилки или коляски — они у нас имеются и предоставляются. Помощь в переноске багажа также предусмотрена», — рассказал Дмитрий Деречин.

На каждой платформе есть лифты для таких пассажиров, а также специальные мобильные платформы, которые помогают посадить человека в поезд с комфортом.

Для слабослышащих пассажиров на кассах предусмотрели индукционную петлю. На каждом этаже находятся мнемосхемы для ориентирования людей с нарушениями зрения. Также в здании вокзала есть специальная комната для краткосрочного пребывания маломобильных граждан, в которой они могут скоротать время в удобной обстановке.

Взгляд в будущее

Пандемия внесла коррективы и в оснащение вокзала современным оборудованием. В досмотровой зоне установили дистанционные комплексы термометрии. Новомодные экраны прячут за ширмой, но корреспонденту Города55 удалось подглядеть. Никакого измеряющего пистолета, нужно только пройти внутрь вокзала.

Экраны, фиксирующие повышенную температуру телаЭкраны, фиксирующие повышенную температуру тела
Экраны, фиксирующие повышенную температуру тела
Фото: Город55

Тех пассажиров, у которых температура тела оказалась повышенной, останавливают. Но сразу на выход никого не отправляют. Сначала человека просят пройти в медпункт, где дают оценку его здоровью. После этого становится ясно, необходима ли медицинская помощь.

В этом году тоже не обошлись без новшеств. На вокзале появилось три информационно-справочных экрана. Работают они все одинаково. Можно узнать информацию о прибытии поезда и посмотреть карту вокзала. Если что-то непонятно, одно нажатие — и вас связывают с оператором, который ответит на любой вопрос.

Информационно-справочный экранИнформационно-справочный экран
Информационно-справочный экран
Фото: Город55

Те, кто недавно был на омском вокзале, возможно, заметили, что озвучивать прибытие поезда стали иначе. Оказалось, что раньше всю работу делал человек: увидел, что поезд пришел, — огласил на весь вокзал. Теперь этим занимается целая автоматизированная система. После прибытия поезда информация сразу же передается программе, которая человеческим голосом озвучивает всю необходимую и точную информацию. Никаких оговорок — только точность техники.

Одна из зарядных станций, которая находится в платной мягкой зонеОдна из зарядных станций, которая находится в платной мягкой зоне
Одна из зарядных станций, которая находится в платной мягкой зоне
Фото: Город55

Зарядные станции для многих уже не новинка. Но часто бывает, например, что местечка для одного гаджета просто не найти. На вокзале таких проблем нет. В каждом зале есть станция, даже несколько. Портов для зарядки достаточно, так что вне зоны доступа оказаться не получится.

Вокзал — это люди

Ни для кого не секрет, что вокзал работает круглосуточно. Сотрудники тоже, но не совсем.

«Вообще у нас восьмичасовые смены. День работаешь, потом отдыхаешь, потом в ночь. В целом времени для отдыха достаточно. Я стою на выдаче талонов для электронной очереди. Здесь все делает программа, но иногда люди торопятся и времени разбираться нет. Тогда я помогаю. Нет, стоять мне не сложно. Не запрещено и стул поставить, но мне так неудобно», — поделилась с корреспондентом Города55 сотрудница вокзала.

В тему электронной очереди — это еще одно нововведение. Теперь нужно только взять талон и в любом удобном положении дождаться загорания своего номера на экране. То есть стоять, ругаться, драться за свое место не придется.

«Ну, я взял талон минут 10 назад, сейчас уже моя очередь подходит», — рассказал посетитель вокзала, сидевший в самом укромном месте для ожидания.

Находкой для корреспондента Города55 стала выставка-чемодан. Что это такое? Экспозиция, посвященная 76-летию Победы. Выполнена она в виде огромного складного чемодана, внутри которого есть даже телевизор. Если появится желание посмотреть, то вот руководство: подняться на второй этаж, подойти к знаменитой люстре и оглядеться. В центре вокзала на втором этаже располагаются разные экспозиции. Раньше здесь выставляли фотографии Омска, сделанные обычными омичами, картины студентов и многое другое. Экспозиции часто обновляют.

Экспозиция, посвященная 76-летию ПобедыЭкспозиция, посвященная 76-летию Победы
Экспозиция, посвященная 76-летию Победы
Фото: Город55

На вокзале жить можно, но только в гостинице. Она находится на третьем этаже. Номера разные, на некоторые цены почти как за хостел, начинаются от 1300 рублей, а если бронировать заранее, то еще дешевле.

Отдохнуть можно и в залах ожидания. О них есть хорошая новость.

«До конца этого года нам должны поставить новые кресла для залов ожидания с возможностью зарядки мобильных устройств», — проанонсировал главный инженер.

Стоит отметить, что и нынешние кресла находятся в отличном состоянии. Было бы неэкологично от них избавляться через свалку. Этого делать и не будут — кресла перенаправят на другой вокзал Омской области.

Кресла, которые скоро сменятся новымиКресла, которые скоро сменятся новыми
Кресла, которые скоро сменятся новыми
Фото: Город55

Кстати об экологии. Экоактивисты постоянно выступают за раздельный сбор мусора. На вокзале он есть — расставлены специальные урны. В каждом месте их четыре. Обычно ставят только для стекла, бумаги и пластика. Но сейчас предусмотрели отдельную урну для использованных масок.

Поезд отбывает

Вокзал — только промежуточный пункт для некоторых пассажиров. А для города — это история, работа, эстетика и многое другое. Но путь развития никогда не ведет к тупику: вокзал должен оставаться привлекательным местом для людей, а значит не отставать от прогресса.

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