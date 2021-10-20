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Posted 20 октября 2021,, 13:52

Published 20 октября 2021,, 13:52

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Вирусолог Аграновский рассказал о нюансах вакцинации детей от COVID-19

Вирусолог Аграновский рассказал о нюансах вакцинации детей от COVID-19

20 октября 2021, 13:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что тех родителей, которые выступают против вакцинации от COVID-19, следует убеждать в том, что прививка необходима детям.

Аграновский считает, что детей и подростков необходимо прививать только после того, как вакцина пройдет полный комплекс испытаний, ее результаты будут опубликованы, а сам препарат пройдет регистрацию. Об этом информирует NEWS.ru.

Вирусолог говорит, что дети активно общаются между собой в школе, садике и часто заражаются. Они являются переносчиками заболеваний. Дети легче переносят простудные заболевания, чем взрослые.

Данная проблема является очень чувствительной. Если же в нашей стране многие взрослые и даже доктора против вакцинации и не понимают принцип действия современных вакцин, то такого же точно негативного отношения следует ожидать и от детей. Людей нужно убеждать, объяснил Аграновский.

Ранее Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора академик РАН, отметил, что младшее поколение необходимо прививать от коронавируса после того, как вакицна пройдет все испытания и после прививки от гриппа.

В Минздраве 12 октября опровергли начало вакцинации детей от коронавирусной инфекции через две недели. Ведомство приняло большое количество обращений на данную тему, однако опубликованные в СМИ сведения не соответствовали реальности.

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