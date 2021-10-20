Вирусолог Аграновский рассказал о нюансах вакцинации детей от COVID-19

Данная проблема является очень чувствительной. Если же в нашей стране многие взрослые и даже доктора против вакцинации и не понимают принцип действия современных вакцин, то такого же точно негативного отношения следует ожидать и от детей. Людей нужно убеждать, объяснил Аграновский.