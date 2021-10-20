Вирусолог Аграновский рассказал о нюансах вакцинации детей от COVID-19

Posted 20 октября 2021,, 13:52
Published 20 октября 2021,, 13:52
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Аграновский считает, что детей и подростков необходимо прививать только после того, как вакцина пройдет полный комплекс испытаний, ее результаты будут опубликованы, а сам препарат пройдет регистрацию. Об этом информирует NEWS.ru.
Вирусолог говорит, что дети активно общаются между собой в школе, садике и часто заражаются. Они являются переносчиками заболеваний. Дети легче переносят простудные заболевания, чем взрослые.
Данная проблема является очень чувствительной. Если же в нашей стране многие взрослые и даже доктора против вакцинации и не понимают принцип действия современных вакцин, то такого же точно негативного отношения следует ожидать и от детей. Людей нужно убеждать, объяснил Аграновский.
Ранее Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора академик РАН, отметил, что младшее поколение необходимо прививать от коронавируса после того, как вакицна пройдет все испытания и после прививки от гриппа.
В Минздраве 12 октября опровергли начало вакцинации детей от коронавирусной инфекции через две недели. Ведомство приняло большое количество обращений на данную тему, однако опубликованные в СМИ сведения не соответствовали реальности.