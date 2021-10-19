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Posted 19 октября 2021,, 13:35

Published 19 октября 2021,, 13:35

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Спрос на онлайн-сервисы ВСК вырос почти втрое

19 октября 2021, 13:35
Спрос за девять месяцев 2021 года на онлайн-сервисы ВСК вырос почти в три раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Количество уникальных пользователей, которые хотя бы раз в месяц авторизовались в личном кабинете мобильного приложения «ВСК-Страхование» или на официальном сайте компании, выросло на 185%.

Во многом интерес к онлайн-сервисам повысился в связи с пандемией коронавируса. Сейчас большинство вопросов по страховым случаям клиенты ВСК могут решать при помощи цифровых ресурсов. Ими пользуются более 65% всех клиентов компании.

«Мы стремимся добиваться развития бизнеса и повышения эффективности за счет технологий. Наша непрерывная работа по цифровизации процессов взаимодействия с клиентами, а также внутренних процессов способствовала росту в три раза количества пользователей онлайн-сервисами в первые девять месяцев текущего года. Клиенты ВСК активно выбирают мобильное приложение, потому что это быстро и удобно. На примере каско, процесс урегулирования сократился для наших пользователей с нескольких дней до нескольких минут», — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

В сентябре ВСК запустила ДМС с оплатой франшизы в мобильном приложении «ВСК Страхование». Этот сервис позволяет расширить возможности оказания медицинской помощи и существенно снизить бюджет на ДМС. Для застрахованных новый сервис позволяет получить услуги в лечебных учреждениях повышенной категории с минимальной оплатой.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА (RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Контрольный пакет ВСК принадлежит основателю компании Сергею Цикалюку, 49% — инвестиционному холдингу SFI (MOEX: SFIN). Сайт — www.vsk.ru.

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