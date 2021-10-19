Омские старшеклассники могут «умножить таланты» и побороться за поездку в «Сириус»

В Омске проект реализуется с 2017 года. Традиционно омские школьники успешно представляют свои работы в финале конкурса, который проходит в Сочи на базе парка науки и искусства «Сириус». В 2021 году омские ученики 9-11 классов лицеев № 149, № 66 и гимназии № 117 одержали блестящую победу в финале турнира, опередив соперников из восьми регионов деятельности компании «Газпром нефть».