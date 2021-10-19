Омские старшеклассники могут «умножить таланты» и побороться за поездку в «Сириус»

Posted 19 октября 2021,, 10:43
Published 19 октября 2021,, 10:43
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» — ключевой межрегиональный проект программы социальных инвестиций «Родные города» в сфере образования. Он направлен на стимулирование у школьников интереса к инженерным специальностям и нефтегазовой отрасли. Старшеклассники приобретают навыки командной работы, а также развивают исследовательские компетенции в сфере науки, технологий и математики. Под руководством наставников ребята получают наглядное представление, какие компетенции востребованы наукой и бизнесом.
В Омске проект реализуется с 2017 года. Традиционно омские школьники успешно представляют свои работы в финале конкурса, который проходит в Сочи на базе парка науки и искусства «Сириус». В 2021 году омские ученики 9-11 классов лицеев № 149, № 66 и гимназии № 117 одержали блестящую победу в финале турнира, опередив соперников из восьми регионов деятельности компании «Газпром нефть».
Регистрация участников открыта до 30 октября 2021 года на сайте турнира: http://turnir.rodnyegoroda.ru