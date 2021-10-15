Появились подробности дела экс-главы омских кришнаитов Хоружего

«Мы все располагались в одном многофункциональном здании. Стены в нем тонкие, как картонные. Там слышно каждое слово, которое говорят за стенкой. Двери стеклянные, через них все видно. Это просто абсурд — обвинять его (Владимира Хоружего) в том, что он избивал ребенка. Если бы хоть что-то подобное было, об этом знали бы все», — описала условия проживания Евгения Чернявская.