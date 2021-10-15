Появились подробности дела экс-главы омских кришнаитов Хоружего

Posted 15 октября 2021,, 05:10
Published 15 октября 2021,, 05:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Городу55 удалось поговорить с Евгенией Чернявской, завучем семейно-образовательного центра «Страна души», который находится в селе Дранда Гулрыпшского района Абхазии.
По ее словам, обвинения в сторону Владимира Хоружего начались после ситуации с одной из семей, отдавших детей в центр. Мама мальчика привезла сына в школу на испытательный срок длительностью в две недели. Изначально семья была вдохновлена условиями обучения детей. Но, спустя неделю, женщина приехала забирать ребенка. Как уточняет Евгения Чернявская, настрой матери ребенка за неделю поменялся кардинально. Причина такой перемены неясна: женщина не присутствовала в образовательном центре во время испытательного срока ее сына.
Семья с ребенком ранее проживала в Индии. Мать мальчика подала заявление в полицию, обвинив Хоружего в избиении учащегося. Чернявская также уточняет, что родительница пребывала в неадекватном состоянии, когда приехала забирать ребенка, и что судмедэкспертизу мальчик не проходил.
«Мы все располагались в одном многофункциональном здании. Стены в нем тонкие, как картонные. Там слышно каждое слово, которое говорят за стенкой. Двери стеклянные, через них все видно. Это просто абсурд — обвинять его (Владимира Хоружего) в том, что он избивал ребенка. Если бы хоть что-то подобное было, об этом знали бы все», — описала условия проживания Евгения Чернявская.
В центр приезжала проверка, которая допросила учащихся и родителей. По данным завуча школы Евгении Чернявской, никто из них факт насилия не подтвердил.
«Они очень внимательно, в присутствии психолога, инспектора по делам несовершеннолетних, официально, под камеру опрашивали всех детей. Каждого ребенка опрашивали 30-40 минут. Это не была поверхностная отписка», — поделилась завуч.
После обвинений в сторону Хоружего председатель родительского комитета школы создал онлайн-петицию с помощью сервиса change.org. Ее подписало около 160 человек, в числе которых родители и учащиеся «Страны души».
Отметим, Владимир Хоружий более 10 лет назад возглавлял «Омское общество Сознания Кришны». Последние 15 лет он занимался нерелигиозной школой в Абхазии, у которой не было разрешения на образовательную деятельность. Процесс подготовки документов начался, но довести дело до конца не вышло.
Напомним, в мае этого года Хоружего задержали. Сейчас он находится в СИЗО в Армавире. По данным Омскрегиона, его обвиняют по ст. 117 УК «Истязание» и подозревают в растлении детей.