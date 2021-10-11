Юрист оценил предложение штрафовать за отказ от прививки против коронавируса

Posted 11 октября 2021,, 17:10
Published 11 октября 2021,, 17:10
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Юрист считает, что если говорить о правонарушении, то наказывать человека несколько раз за одно и то же недопустимо. Об этом информирует NEWS.ru.
Можно наказать человека один раз за то, что он один раз не сделал прививку. Однако постоянно наказывать его нет никакого права. Юрист напомнил о том, что есть такое понятие, как длящееся правонарушение. Формально это должно выглядеть таким образом — если есть одно длящееся правонарушение, то его нужно пресечь. «Если подходить с этой стороны, то должны привлечь за отказ прививаться и принудительно вакцинировать человека, что тоже невозможно», — добавил он.
Эксперт также назвал натянутым сравнение аналогичных санкций с акцизами на табачную и алкогольную продукцию. Вирусолог отметил, что лечение одного пациента с коронавирусом обходится в 200 тысяч рублей. Он сказал, что вредные привычки также легли «тяжким грузом» на российскую медицину.
Воробьев считает, что если речь идет о расходах, то можно привести такой пример — можно запретить людям вступать в интимные отношения, чтобы не лечить их от венерических заболеваний. Это разговоры ни о чем. Формально это невозможно. Нет законодательных актов, которые обязывают делать прививки от коронавируса. Государство может обязать вакцинироваться, если человек работает в сфере обслуживания, или если летит за границу, или если хочет работать врачом. «Это адекватные меры, но просто обязать вакцинироваться, вне контекста, невозможно», — говорит Воробьев.
Для того, чтобы отследить непривитых граждан России, не хватит административных ресурсов, а средств на гипотетическую меру уйдет больше, чем на лечение россиян от коронавируса, считает юрист.
Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в интервью Радио Sputnik назвал осень неудачным временем года касаемо заражения коронавирусной инфекцией. Он объяснил, что именно в этот сезон люди часто болеют гриппом и другими инфекционными заболеваниями. Тимаков назвал данную ситуацию опасной для людей, которые еще не прививались от COVID-19, поскольку в условиях роста заболеваемости есть риск получить огромную «дозу» возбудителя коронавируса.