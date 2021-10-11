Юрист оценил предложение штрафовать за отказ от прививки против коронавируса

Можно наказать человека один раз за то, что он один раз не сделал прививку. Однако постоянно наказывать его нет никакого права. Юрист напомнил о том, что есть такое понятие, как длящееся правонарушение. Формально это должно выглядеть таким образом — если есть одно длящееся правонарушение, то его нужно пресечь. «Если подходить с этой стороны, то должны привлечь за отказ прививаться и принудительно вакцинировать человека, что тоже невозможно», — добавил он.