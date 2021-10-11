Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября 2021,, 17:10

Published 11 октября 2021,, 17:10

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Юрист оценил предложение штрафовать за отказ от прививки против коронавируса

Юрист оценил предложение штрафовать за отказ от прививки против коронавируса

11 октября 2021, 17:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Предложение ученого-вирусолога и члена-корреспондента РАН Александра Лукашева ввести ежемесячные штрафы на сумму пять тысяч рублей за то, что человек не привит от коронавируса является «нереальным». Об этом сказал юрист, судебный представитель Василий Воробьев.

Юрист считает, что если говорить о правонарушении, то наказывать человека несколько раз за одно и то же недопустимо. Об этом информирует NEWS.ru.

Можно наказать человека один раз за то, что он один раз не сделал прививку. Однако постоянно наказывать его нет никакого права. Юрист напомнил о том, что есть такое понятие, как длящееся правонарушение. Формально это должно выглядеть таким образом — если есть одно длящееся правонарушение, то его нужно пресечь. «Если подходить с этой стороны, то должны привлечь за отказ прививаться и принудительно вакцинировать человека, что тоже невозможно», — добавил он.

Эксперт также назвал натянутым сравнение аналогичных санкций с акцизами на табачную и алкогольную продукцию. Вирусолог отметил, что лечение одного пациента с коронавирусом обходится в 200 тысяч рублей. Он сказал, что вредные привычки также легли «тяжким грузом» на российскую медицину.

Воробьев считает, что если речь идет о расходах, то можно привести такой пример — можно запретить людям вступать в интимные отношения, чтобы не лечить их от венерических заболеваний. Это разговоры ни о чем. Формально это невозможно. Нет законодательных актов, которые обязывают делать прививки от коронавируса. Государство может обязать вакцинироваться, если человек работает в сфере обслуживания, или если летит за границу, или если хочет работать врачом. «Это адекватные меры, но просто обязать вакцинироваться, вне контекста, невозможно», — говорит Воробьев.

Для того, чтобы отследить непривитых граждан России, не хватит административных ресурсов, а средств на гипотетическую меру уйдет больше, чем на лечение россиян от коронавируса, считает юрист.

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в интервью Радио Sputnik назвал осень неудачным временем года касаемо заражения коронавирусной инфекцией. Он объяснил, что именно в этот сезон люди часто болеют гриппом и другими инфекционными заболеваниями. Тимаков назвал данную ситуацию опасной для людей, которые еще не прививались от COVID-19, поскольку в условиях роста заболеваемости есть риск получить огромную «дозу» возбудителя коронавируса.

Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Сегодня, 11:51
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Сегодня, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Сегодня, 13:47
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47
За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах
Сегодня, 12:03