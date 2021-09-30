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Зарплаты омских бюджетников решили повысить на 5 процентов

30 сентября 2021, 10:29
Фото: Медиахолдинг 1MI
Повысить заработные платы работникам госучреждений региона собираются уже с 1 октября.

На сайте правительства Омской области опубликовали распоряжение о повышении оплаты труда бюджетников.

В документе уточняется, зарплаты на 5% начнут повышать с 1 октября. На эти цели в четвертом квартале 2021 года выделили 700 млн рублей.

Необходимо отметить, согласно документу, зарплаты повысят не всем бюджетникам. Есть три категории работников, которые уже получили свои «бонусы». Как раз им оплату труда с начала октября не будут. Ниже из документа приведены эти категории.

Фото: скриншот документа

Контролировать процесс повышения зарплат будет первый заместитель председателя правительства региона Валерий Бойко.

Отметим, что в 2021 году уже два раза повышали зарплаты чиновникам.

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