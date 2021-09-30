Правительство России пообещало достроить Красногорский гидроузел в Омской области

Сегодня в онлайн-формате состоялся XVII Форум международного сотрудничества России и Казахстана. Бурков отметил важнейшие итоги обсуждений.
На форуме совместно с президентом России Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсуждались вопросы экологии и совместного использования Иртыша. Это направление, так же как и развитие Урала, является ключевым моментом сотрудничества. Власти рассмотрели вопросы нахождения и ликвидации загрязнений, а также развития торгового судоходства по Иртышу.
«Сегодня говорили о результатах совместной работы, на уровне глав государств были обозначены будущие шаги по решению вопросов. Для нас очень важно, что заострили внимание на необходимости проведения замеров качества воды в Иртыше не только на территории России, но и на территории Казахстана, и на унификации системы исследований. Сейчас в России и Казахстане используются разные способы исследования. Также обсуждалась тема мультимодальных перевозок, включающих реку, железную дорогу, море, автомобильные дороги, – поделился Александр Бурков. – Все темы, которые мы изначально поднимали сегодня рассматривались на Форуме. Поэтому для Омской области Форум прошел позитивно».
Отдельно отметим, что правительство России подтвердило готовность завершить первый этап строительства Красногорского гидроузла. Это должно стабилизировать уровень воды в Иртыше. За достройку проголосовал и сам губернатор Омской области.