Правительство России пообещало достроить Красногорский гидроузел в Омской области

«Сегодня говорили о результатах совместной работы, на уровне глав государств были обозначены будущие шаги по решению вопросов. Для нас очень важно, что заострили внимание на необходимости проведения замеров качества воды в Иртыше не только на территории России, но и на территории Казахстана, и на унификации системы исследований. Сейчас в России и Казахстане используются разные способы исследования. Также обсуждалась тема мультимодальных перевозок, включающих реку, железную дорогу, море, автомобильные дороги, – поделился Александр Бурков. – Все темы, которые мы изначально поднимали сегодня рассматривались на Форуме. Поэтому для Омской области Форум прошел позитивно».