Дорогу электрокарам. Бурков рассказал, как будут поддерживать инновационный транспорт

«Необходимо понимать, что доля производства и эксплуатации электромобилей в ближайшей перспективе будет расти, а к 2027–2030 гг. сделает стремительный рывок. Это мировой тренд. Россия не имеет права потерять на этом рынке конкурентоспособность и допустить технологическое и производственное отставание. Активные, целеустремленные губернаторы понимают, что миллиардные инвестиции тех, кто производит электромобили, и тех, кто создает инфраструктуру их обслуживания, дадут новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет региона, повысят его инвестиционную привлекательность, улучшат экологию и комфортность городской среды. Поэтому они заинтересованы в развитии инфраструктуры и создании условий, мотивирующих автолюбителей делать выбор в пользу электрокаров», — комментирует идею эксперт, доктор технических наук, профессор, директор центра энергосбережения, энергоэффективности, экологического и энергетического аудита РАНХиГС Леонид Примак.