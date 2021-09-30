Дорогу электрокарам. Бурков рассказал, как будут поддерживать инновационный транспорт

Александр Бурков сообщил, что в ближайшем будущем в Омской области примут законопроект, который освободит владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога. Это должно стимулировать водителей приобретать электромобили.
«Необходимо понимать, что доля производства и эксплуатации электромобилей в ближайшей перспективе будет расти, а к 2027–2030 гг. сделает стремительный рывок. Это мировой тренд. Россия не имеет права потерять на этом рынке конкурентоспособность и допустить технологическое и производственное отставание. Активные, целеустремленные губернаторы понимают, что миллиардные инвестиции тех, кто производит электромобили, и тех, кто создает инфраструктуру их обслуживания, дадут новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет региона, повысят его инвестиционную привлекательность, улучшат экологию и комфортность городской среды. Поэтому они заинтересованы в развитии инфраструктуры и создании условий, мотивирующих автолюбителей делать выбор в пользу электрокаров», — комментирует идею эксперт, доктор технических наук, профессор, директор центра энергосбережения, энергоэффективности, экологического и энергетического аудита РАНХиГС Леонид Примак.
Эксперт считает, что государство должно сотрудничать с бизнесом. Только так получится привлечь платежеспособных омичей к использованию электромобилей.
«Необходимо рекомендовать включать в проекты действующих и строящихся бизнес-центров, фитнес- и развлекательных клубов, бассейнов и других общественных пространств нормативное количество зарядных станций. В таком случае и бизнес, и управляющие компании получат дополнительно платежеспособных клиентов, которые спокойно отдохнут, решат свои дела, пока электроавтомобиль заряжается. Хорошим маркетинговым ходом станет развитие сети электрозаправок под брендом и компаний производителей, например „Автотора“. В США такую стратегию реализует концерн Тesla», — подчеркивает Примак.
Эксперты также отмечают, что поддержка и развитие такого вида транспорта поможет решить проблему с выхлопными газами.