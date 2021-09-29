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В омском детском саду провели служебную проверку после жалоб родителей

29 сентября 2021, 15:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Департамент образования города Омска проверил факты, указанные в жалобе горожан, чьи дети посещают Центр развития ребенка — детский сад № 55. Возмущенные родители указали на грязь в помещениях детсада, а также на часовое отсутствие воспитателя в группе. В ведомстве объяснили происшедшее нехваткой кадров.

Отмечается. что инцидент произошел в начале недели. Родители, которые привели детей в садик в 7 часов утра, обратили внимание на отсутствие в группе воспитателей, в результате чего малыши сидели одни около часа. Кроме того, взрослых возмутил слой пыли на мебели и игрушках. Чтобы обвинения в адрес персонала детского сада не были голословными, родители детей сняли видео происходящего. Как сообщает КП-Омск, журналисты обратились в городской Департамент образования с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Как пояснили в ведомстве, с руководителя детского сада была взята объяснительная. Там написано, что в настоящее время в учреждении есть семь открытых вакансий воспитателей, для закрытия которых делается все возможное. Однако в Центре развития ребенка отрицают, что дети оставались одни в группе — по словам администрации сада, с ними был старший воспитатель. Руководство детского учреждения также пообещало усилить контроль за санитарным состоянием помещений.

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