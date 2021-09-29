В омском детском саду провели служебную проверку после жалоб родителей

Как пояснили в ведомстве, с руководителя детского сада была взята объяснительная. Там написано, что в настоящее время в учреждении есть семь открытых вакансий воспитателей, для закрытия которых делается все возможное. Однако в Центре развития ребенка отрицают, что дети оставались одни в группе — по словам администрации сада, с ними был старший воспитатель. Руководство детского учреждения также пообещало усилить контроль за санитарным состоянием помещений.