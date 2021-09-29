У омских детей чаще стали обнаруживать болезни сердца

«У нас в кардиодиспансере есть детское кардиологическое отделение. И примерно в день порядка пяти детишек, маленьких, до 18 лет, приходят с повышенным артериальным давлением. Кроме того, так называемые холестириновые пятна, отложения холестерина в сосудах — к сожалению, и у детей (…) есть такие проблемы», — рассказала Ольга Кореннова на пресс-конференции, исполняющий обязанности главного врача БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер».