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У омских детей чаще стали обнаруживать болезни сердца

29 сентября 2021, 14:40
Фото: Медиахолдинг 1MI
В медицинские учреждения стали чаще обращаться родители с детьми, у которых повышенное артериальное давление.

«У нас в кардиодиспансере есть детское кардиологическое отделение. И примерно в день порядка пяти детишек, маленьких, до 18 лет, приходят с повышенным артериальным давлением. Кроме того, так называемые холестириновые пятна, отложения холестерина в сосудах — к сожалению, и у детей (…) есть такие проблемы», — рассказала Ольга Кореннова на пресс-конференции, исполняющий обязанности главного врача БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер».

Как объяснила Ольга Кореннова, холестириновые пятна могут переходить детям по наследству. Поэтому необходимо проводить диагностику и у младшего поколения, если у взрослого родственника выявилась подобная проблема.

Отдельно Кореннова отметила профилактику сердечных заболевания. Она советует сократить потребление животных жиров, соли и легко усваиваемых углеводов. Также рекомендуется следить за артериальным давлением.

#Новости#Общество
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