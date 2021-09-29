По информации издания, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов прогнозирует повышение розничных цен на бензин. По итогам сентября-октября она увеличится на 25-30 копеек.
Эксперт считает, что стоимость на топливо продолжает расти из-за того, что оптовые цены почти равны розничным. Такая ситуация произошла из-за увеличения экспортных индексов — нетбэков.
«Каких-то факторов в пользу снижение биржевых цен мы не видим, объемы не увеличиваются в той мере, в какой необходимо для того, чтобы цены падали, — объяснил Баженов. — Спрос по-прежнему еще высокий. Обычно спрос начинает снижаться уже после октября месяца, и тогда начинается снижение биржевых цен».
Отметим, что на прошлой неделе биржевая цена бензина Аи-95 била рекорды, достигая более 600 тыс рублей за тонну. Это было связано с ремонтом на нескольких НПЗ и переходом топливного рынка от летних сортов топлива к зимним.
Что касается розничной стоимости бензина, то на прошлой неделе она начала снижаться. По данным Росстата, средняя цена Аи-95 уменьшилась на 24 копейки с начала сентября.