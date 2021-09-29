«Каких-то факторов в пользу снижение биржевых цен мы не видим, объемы не увеличиваются в той мере, в какой необходимо для того, чтобы цены падали, — объяснил Баженов. — Спрос по-прежнему еще высокий. Обычно спрос начинает снижаться уже после октября месяца, и тогда начинается снижение биржевых цен».