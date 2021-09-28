В сети появились кадры из экстренно севшего в Краснодаре самолета

По информации iz.ru, на видеозаписи можно услышать крики. Видеокадры также демонстрируют, как некоторые люди взялись за ручки на впереди стоящих креслах.
Напомним, что 25 сентября самолет следовал из Екатеринбурга в Сочи. Пилотам пришлось совершить экстренную посадку на запасном аэродроме. Отмечается, что 175 пассажиров посадили на автобусы и привезли из Краснодара в Сочи.
По словам самих пассажиров, у всех был шок, некоторые крестились. Однако они рады, что все закончилось благополучно. Один из пассажиров отмечает, что у людей возникла паника из-за резкого падения самолета вниз. Но затем пилоты подняли его, и он еще 40 минут летел до Краснодара.