В сети появились кадры из экстренно севшего в Краснодаре самолета

По словам самих пассажиров, у всех был шок, некоторые крестились. Однако они рады, что все закончилось благополучно. Один из пассажиров отмечает, что у людей возникла паника из-за резкого падения самолета вниз. Но затем пилоты подняли его, и он еще 40 минут летел до Краснодара.