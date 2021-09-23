Автоэксперты прокомментировали отмену штрафа за превышение средней скорости в РФ

“Вся история была не совсем законна, поскольку ни в правилах дорожного движения, ни в КоАПе у нас нет такого понятия, как средняя скорость. И поэтому когда нас начинают штрафовать за такое нарушение, это, мягко говоря, не совсем правильно”, – рассказал Максим Кадаков.