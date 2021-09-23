Автоэксперты прокомментировали отмену штрафа за превышение средней скорости в РФ

Posted 23 сентября 2021,, 13:13
Published 23 сентября 2021,, 13:13
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам Петра Шкуматова, координатора движения “Синие ведерки”, множество водителей, которым из-за ошибок выписывали штрафы за среднюю скорость, были вынуждены доказывать в судебном порядке, что не допускали правонарушения. Однако это не обобщали в судебную практику. Об этом пишет NEWS.ru.
По заявлению главного редактора журнала “За рулем” Максима Кадакова, действовавшая практика наказания за превышение средней скорости “не совсем законная”.
“Проблема со средней скоростью, она давно известна. Нет конкретного места совершения правонарушения. У вас средняя скорость измеряется на участке протяжённостью, например, в один километр. На этом участке невозможно установить конкретное место, где вы нарушили”, – сообщил координатор движения “Синие ведерки”.
Шкуматов отметил: в соответствии с презумпцией невиновности, если место совершения правонарушения неизвестно, все сомнения нужно трактовать в пользу человека, привлекаемого к КоАП РФ.
Как отметил автоэксперт, при определении средней скорости делали ошибки, и доказать их было очень сложно. Дело в том, что видеокамеры должны были быть синхронизированы с точностью до миллисекунды. Иначе возникали ошибки и в одну и в другую сторону.
“Вся история была не совсем законна, поскольку ни в правилах дорожного движения, ни в КоАПе у нас нет такого понятия, как средняя скорость. И поэтому когда нас начинают штрафовать за такое нарушение, это, мягко говоря, не совсем правильно”, – рассказал Максим Кадаков.
Отвечая на вопрос, почему практику наказания автовладельцев за превышение скорости, действующую практически 7 лет, не отменили раньше, он отметил: штрафы за нарушение ПДД уже заложили в бюджет местные власти. Он рассказал, что производители камер и софта к ним “давят на психику” властей регионов. К последним деньги от штрафов поступают региональный бюджет.
Он считает, что с таким положением дел борются лишь общественники, а голос каждого водителя при этом не слышен.
Среднюю скорость измеряли на дорогах в России с 2013 года. Как отмечали в ГИБДД, замер времени проезда одного и того же авто двумя камерами сокращал аварийность на трассах.
В соцсетях появилась информация со ссылкой на разные документы, что в регионах прекратили штрафовать водителей за превышение средней скорости. Такие штрафы в Москве не выписываются августа, в Подмосковье с мая-июня. На вопрос, почему отказались от этой практики, в ГИБДД не ответили.