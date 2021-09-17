Укравший 8 млн рублей омич провел в бегах шесть лет, но в итоге был задержан

Posted 17 сентября 2021,, 16:30
Published 17 сентября 2021,, 16:30
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает КП-Омск со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, беглеца искали в течение шести лет. По версии следствия, бывший глава ООО в 2014 году подделал документы о делах фирмы для судебных приставов, сообщает. Эта махинация дала ему возможность избежать выплаты долгов на сумму 504 тысяч рублей. А еще через год он, якобы желая помочь неким компаниям в заключении договоров с пассажирским предприятием, украл 8,3 миллиона рублей, а также продовольственные продукты.
В прокуратуре рассказали, что задержать афериста получилось только в нынешнем году. В настоящее время он находится под стражей, его обвиняют в в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием и неисполнении решения суда. Дело будет рассмотрено в Кировском районном суде города Омска.