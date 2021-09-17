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Posted 17 сентября 2021,, 16:30

Published 17 сентября 2021,, 16:30

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Укравший 8 млн рублей омич провел в бегах шесть лет, но в итоге был задержан

17 сентября 2021, 16:30
В Омске возобновилось расследование уголовного дела в отношении экс-директора ООО «Обслуживающая компания «Восток-Запад». В 2014 году он присвоил 8,3 миллиона рублей и скрылся из поля зрения правоохранителей на целых шесть лет. Однако в этом году полиции удалось выйти на его след.

Как сообщает КП-Омск со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, беглеца искали в течение шести лет. По версии следствия, бывший глава ООО в 2014 году подделал документы о делах фирмы для судебных приставов, сообщает. Эта махинация дала ему возможность избежать выплаты долгов на сумму 504 тысяч рублей. А еще через год он, якобы желая помочь неким компаниям в заключении договоров с пассажирским предприятием, украл 8,3 миллиона рублей, а также продовольственные продукты.

В прокуратуре рассказали, что задержать афериста получилось только в нынешнем году. В настоящее время он находится под стражей, его обвиняют в в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием и неисполнении решения суда. Дело будет рассмотрено в Кировском районном суде города Омска.

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