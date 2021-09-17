Укравший 8 млн рублей омич провел в бегах шесть лет, но в итоге был задержан

В Омске возобновилось расследование уголовного дела в отношении экс-директора ООО «Обслуживающая компания «Восток-Запад». В 2014 году он присвоил 8,3 миллиона рублей и скрылся из поля зрения правоохранителей на целых шесть лет. Однако в этом году полиции удалось выйти на его след.