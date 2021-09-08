«Нас знают все». Как омичи покоряют российский рынок профессиональных моющих средств

Posted 8 сентября 2021,, 09:57
Published 8 сентября 2021,, 09:57
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На этот раз мы поговорили с Владимиром Гинтером — одним из учредителей ООО «Эко-Стандарт-К». Компания специализируется на производстве моющих и дезинфицирующих средств. Она имеет полный цикл производства — от разработки, внедрения, производства и до реализации продукции.
Владимир Викторович, как долго присутствует на рынке ваша компания? Почему решили заняться именно моющими средствами?
Знаете, сейчас даже не вспомню, почему решили остановиться на моющих средствах. Это было 21 год назад, в 2000 году. Рынок тогда был пустой, товаров не было. У нас к тому времени сложилась команда: специалисты-химики — Евгений Росликов, Альберт Танищев, Александр Мещеряков. Они все стояли у истоков. Я пришел чуть попозже, как учредитель, когда понадобились финансовые вливания.
Сложно было начинать?
Конечно, сложно. Тогда, в начале 2000-х, был дикий рынок. Первые три года работали, можно сказать, на энтузиазме. Была минимальная зарплата в надежде на то, что придет время, когда будет лучше.
К чему сегодня пришла ваша компания?
Я считаю, что мы многого достигли. Начну с того, что 20 лет продержаться на рынке — само по себе непросто. Сегодня наше предприятие знают практически все, кто сталкивается с моющими средствами. Нас нельзя сравнивать с крупными компаниями, теми, у кого большие промышленные масштабы производства. Мы вписываемся в стандарты малого и среднего бизнеса. У нас коллектив — 45—50 человек. Текучка кадров практически отсутствует. Белая зарплата. Большая часть трудового коллектива работает с самого начала деятельности компании.
А что касается ассортимента продукции, что выпускаете?
Спектр выпускаемой продукции очень широк. Это моющие и дезинфицирующие средства для различных видов производств: молочной, хлебопекарной, кондитерской, мясоперерабатывающей промышленности, для отрасли энергетики, машиностроения и других. За прошлый год наш оборот превысил 1 млн долларов. Добавлю, помимо производства мы развиваем и торговое направление. Мы отделили торговлю от производства, сделали ее отдельной структурой.
Какое влияние оказала на вас пандемия коронавируса?
История с коронавирусом сыграла положительную роль, поскольку резко возросла потребность в наших дезинфицирующих средствах. У нас работает своя лаборатория. Как только вырос спрос на антисептики, мы быстро разработали само дезинфицирующее средство, фасовку и этикетку. В результате выпустили новую линейку продукции, что называется на потребу дня. Порой наших мощностей даже не хватало для выполнения заказов. От некоторых заявок даже приходилось отказываться. Это нас подстегнуло. Мы установили новую автоматическую линию по розливу.
Понятно, что в Омске вас знают. А где еще, в каких городах, регионах реализуете свои товары? Возможно, есть филиалы вашей компании?
Филиалов как таковых у нас нет. Мы развиваем дилерскую сеть. Сегодня у нас есть представители в самых разных регионах. Начиная с Дальнего Востока, на Алтае, в Тюмени, на севере Омской области и заканчивая Крымом. В Крыму мы открыли дилерскую контору несколько лет назад. Сегодня эта компания занимает второе место среди всех наших дилеров по объему отгрузки и продаж.
А в ближнее и дальнее зарубежье отгружаете свою продукцию?
Мы работаем только с ближайшими соседями, с Казахстаном. Там у нас есть дилеры и непосредственные потребители. Но это небольшая доля, большая часть продукции все-таки реализуется по России. Еще мы работаем с Белоруссией в части получения сертификатов, документации. Как потребители нашей продукции они не выступают.
Многие называют перспективным китайский рынок. Что вы думаете об этом направлении развития?
Мы пытались сотрудничать с Китаем, но коронавирус помешал. Это то влияние пандемии, о котором вы спрашивали, ее негативная сторона. У нас были определенные договоренности о намерениях, но в прошлом году все на этом остановилось. Рассчитываем на возобновление контактов.
Как началось ваше сотрудничество с Центром поддержки экспорта Омской области?
Мы давно и довольно плотно с ними работаем. Ездим на выставки, участвуем в городских, областных мероприятиях. Последнее мероприятие, в котором принимали участие, — выставка производителей моющих и дезинфицирующих средств в Москве CHEMICOS 2021. Съездили неплохо, у нас была площадь в довольно проходном месте. Как результат — подобрали несколько новых потребителей. Сегодня они с нами уже работают, заключили долгосрочные договоры. Хочу отметить, что такие поездки эффективны. Нет ни одной выставки, чтобы она не принесла пользы. В большей или меньшей степени, но это всегда дает результат.
Не могу не спросить о ближайших планах. Какие направления планируете развивать?
Кроме того, купили пустующее помещение. Будем выпускать свое сырье, которое используем при производстве моющих средств. Уже сделали ремонт, закупили и смонтировали оборудование. На данный момент установка работает в экспериментальном режиме. Ранее мы покупали сырье, а теперь будем изготавливать на месте. Планы развития компании мы составляем каждый год — по удешевлению производства, по расширению ассортимента. Это тонкая работа. Расписываем все по месяцам, поквартально. У каждого свои задачи — у лаборатории, у инженеров. Также отдельно развиваем торговлю, наш торговый дом.
Кстати о торговле. Сейчас модное направление — онлайн-торговля. Что у вас с этим?
А вот с этим у нас провал. В планах есть попробовать, к тому же это не так затратно — организация онлайн-магазина.
В заключение: есть ли у вас какие-то пожелания к Центру поддержки экспорта Омской области?
Они делают нужное дело. Мы же со своей стороны готовы рассмотреть любые предложения.
Вы тоже можете воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта Омской области на безвозмездной основе: перевод материалов на иностранные языки, организация участия в международных выставках, бизнес-миссии, поиск партнеров за рубежом, размещение на международных торговых площадках и многое другое. Подробнее на ved55.ru в разделе «Услуги».
Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».