«Нас знают все». Как омичи покоряют российский рынок профессиональных моющих средств

Мы давно и довольно плотно с ними работаем. Ездим на выставки, участвуем в городских, областных мероприятиях. Последнее мероприятие, в котором принимали участие, — выставка производителей моющих и дезинфицирующих средств в Москве CHEMICOS 2021. Съездили неплохо, у нас была площадь в довольно проходном месте. Как результат — подобрали несколько новых потребителей. Сегодня они с нами уже работают, заключили долгосрочные договоры. Хочу отметить, что такие поездки эффективны. Нет ни одной выставки, чтобы она не принесла пользы. В большей или меньшей степени, но это всегда дает результат.