В Омске с «Дома со шпилем» рабочие сбивают декоративную лепнину

Posted 3 сентября 2021,, 13:17
Published 3 сентября 2021,, 13:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает Омскрегион, лепные украшения демонтируют со всего дома на улице Герцена. Объясняют это тем, что декор находится в аварийном состоянии и есть вероятность обрушения.
Здание «сталинского ампира» построили в Омске в 1958 году. Тогда и появились декоративные кронштейны под балконами. Как объяснила старшая по дому, каждая лепнина весит по 100 килограммов. Закреплены кронштейны не надежно на короткую проволоку. Поэтому украшения со здания необходимо ликвидировать, чтобы исключить возможность обрушения на людей.
Пока что лепнина сваливается на землю сразу после того, как ее сбивают рабочие. Возможно, кронштейны сохранять не будут, ведь здание не признали памятником архитектуры.