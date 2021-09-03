В Омске с «Дома со шпилем» рабочие сбивают декоративную лепнину

Здание «сталинского ампира» построили в Омске в 1958 году. Тогда и появились декоративные кронштейны под балконами. Как объяснила старшая по дому, каждая лепнина весит по 100 килограммов. Закреплены кронштейны не надежно на короткую проволоку. Поэтому украшения со здания необходимо ликвидировать, чтобы исключить возможность обрушения на людей.