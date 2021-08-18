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Спортивный центр в Омской области заподозрили в нечестном ремонте

Спортивный центр в Омской области заподозрили в нечестном ремонте

18 августа 2021, 15:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Знаменском районе Омской области реконструкция детского спортивного центра "Север" не обошлась без хитрости заказчика. Бюджетная организация якобы раздробила один большой контракт на несколько маленьких, чтобы отдать все работы одной организации, считают в омском УФАС.

Заказчиком капитального ремонта было МОУДО «Детский оздоровительно – образовательный физкультурно–спортивный центр «Север». Организация была готова потратить на работы 8 млн рублей, но по какой-то причине разыгрывать все работы единым лотом отказалась.

В результате работы разбили на 18 контрактов - два по 100 тыс и 16 по 600 тыс рублей. Это позволило компании ООО «ПСК «Монополит» взять все контракты без проведения конкурсных процедур. В 2020 году стороны заключили контракты на проведение работ.

Прокуратура Знаменского района Омской области посчитала, что таким образом заказчик пытался избежать процедуры торгов. В УФАС приняли требование прокуратуры, рассмотрение заявления назначено на 23 августа 2021 года. В результате рассмотрения заказчика могут обязать расторгнуть уже заключенные контракты. О степени исполнения работ по контрактам информации нет.

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