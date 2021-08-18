Спортивный центр в Омской области заподозрили в нечестном ремонте

Заказчиком капитального ремонта было МОУДО «Детский оздоровительно – образовательный физкультурно–спортивный центр «Север». Организация была готова потратить на работы 8 млн рублей, но по какой-то причине разыгрывать все работы единым лотом отказалась.
В результате работы разбили на 18 контрактов - два по 100 тыс и 16 по 600 тыс рублей. Это позволило компании ООО «ПСК «Монополит» взять все контракты без проведения конкурсных процедур. В 2020 году стороны заключили контракты на проведение работ.
Прокуратура Знаменского района Омской области посчитала, что таким образом заказчик пытался избежать процедуры торгов. В УФАС приняли требование прокуратуры, рассмотрение заявления назначено на 23 августа 2021 года. В результате рассмотрения заказчика могут обязать расторгнуть уже заключенные контракты. О степени исполнения работ по контрактам информации нет.