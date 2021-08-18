Спортивный центр в Омской области заподозрили в нечестном ремонте

В результате работы разбили на 18 контрактов - два по 100 тыс и 16 по 600 тыс рублей. Это позволило компании ООО «ПСК «Монополит» взять все контракты без проведения конкурсных процедур. В 2020 году стороны заключили контракты на проведение работ.