Объявили в розыск. В Омске женщина с ребенком украла кошелек у пенсионерки

В Омске объявили в розыск женщину, которая похитила у пенсионерки кошелек. Инцидент произошел днем в магазине по адресу улица 6-я Станционная, 2/2. 60-летняя женщина забыла на столе для покупок свой кошелек, чем решила воспользоваться одна из покупательниц. В этот момент она находилась в торговом зале с ребенком.