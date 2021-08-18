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Объявили в розыск. В Омске женщина с ребенком украла кошелек у пенсионерки

Объявили в розыск. В Омске женщина с ребенком украла кошелек у пенсионерки

18 августа 2021, 12:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
Кража кошелька с деньгами произошла в микрорайоне Южный в Ленинском округе, сообщает региональное УМВД.

В Омске объявили в розыск женщину, которая похитила у пенсионерки кошелек. Инцидент произошел днем в магазине по адресу улица 6-я Станционная, 2/2. 60-летняя женщина забыла на столе для покупок свой кошелек, чем решила воспользоваться одна из покупательниц. В этот момент она находилась в торговом зале с ребенком.

Пенсионерка вскоре вернулась, но кошелек к этому времени уже украли. Сумма ущерба составила 8 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, похитившая кошелек женщина уехала на автобусе № 55. Омичей просят сообщить о подозреваемой по телефонам 79-25-02 или 02.

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