Директора «Коммуналсервиса» подозревают в сокрытии денег

Следствие выдвинуло версию, что в текущем и прошлом годах руководитель умышленно скрыл от взыскания 3.9 млн рублей. Он направил организациям письма о том, что он перечислил определенную сумму денег для расчета с контрагентами. При этом он минул расчетные счета «Коммуналсервиса».