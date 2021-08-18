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Директора «Коммуналсервиса» подозревают в сокрытии денег

Директора «Коммуналсервиса» подозревают в сокрытии денег

18 августа 2021, 16:17
Фото: Медиахолдинг 1MI
Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Директор ООО «Коммуналсервис» стал подозреваемым в сокрытии денег от налоговых органов.

Следствие выдвинуло версию, что в текущем и прошлом годах руководитель умышленно скрыл от взыскания 3.9 млн рублей. Он направил организациям письма о том, что он перечислил определенную сумму денег для расчета с контрагентами. При этом он минул расчетные счета «Коммуналсервиса».

Следствие изъяло необходимые документы. Сейчас допрашивают свидетелей. Расследование с установлением обстоятельств преступления продолжается. На директора завели уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

#Новости#Преступление#Происшествия
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