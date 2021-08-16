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Posted 16 августа 2021,, 17:58

Published 16 августа 2021,, 17:58

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Соседи убили жительницу Омска из-за давнего конфликта

16 августа 2021, 17:58
Ставли известнны подробности жестокого преступления, которое произошло в Омске в прошлом году. С жительницей города расправились соседи. Судебно-медицинские эксперты нашли на трупе более восьми десятков воздействий. Голова погибшей женщины была изуродована, на теле был только топ.

Согласно информации из источника КП-Омск, по начальной версии с женщиной расправились из-за ее просьбы не шуметь, которая была адресована соседям. Однако ситуация оказалась неоднозначной. Отмечается, что между соседями был давний конфликт. Свидетели точно не смогли припомнить, что не поделили конфликтующие стороны — мужчину или наркотические вещества.

Летом 2020 года потерпевшая выпивала, потом стала выяснять, кто оказался прав в их старом споре. Женщина подошла к окнам противницы и стала требовать, чтобы та вышла. После этого она начала кидать на балкон соседки бутылки. Приехавший наряд смог остановить ссору, но она возобновилась в ночь того же дня.

Обвиняемые в убийстве женщина и ее брат возвращались домой в состоянии алкогольного опьянения. Их во дворе встретила потерпевшая, и между женщинами завязалась драка. Обвиняемая позвала своего брата на помощь, и он стал разнимать женщин, а после этого начал избивать потерпевшую. Его родственница достала ножницы, и стала бить жертву данным предметом, затем прыгать ногами по ее голове, в то время как брат обвиняемой держал женщину.

Когда обвиняемые убедились в том, что женщина мертва, они ушли домой, но потом вернулись и сняли с трупа почти всю одежду. Пакет с вещами в крови был найден во время обыска у них дома. По данным следователя, обвиняемая рассказывала, что ее жертва напала первой. Однако эта версия не подтвердилась.

Фигурантка также пыталась дать объяснение, зачем они сняли вещи с умершей. Она отметила, что это произошло из-за давней мести. Якобы ранее жертва ее избила и оставила голой, чтобы унизить. Данные сведения не были доказаны. Обвиняемые забрали не только одежду, но и телефон, вероятно, с целью продажи.

Во время допроса фигурантка рассказала историю о том, что убитая постоянно ее избивала. Якобы после одного инцидента она потеряла ребенка, но и эта версия не была подтверждена. Выяснилось, что у женщины действительно был выкидыш, но он связан не с избиением, а с внематочной беременностью.

У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей. Материалы для рассмотрения были переданы в Омский областной суд.

#Происшествия#Новости
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