Соседи убили жительницу Омска из-за давнего конфликта

Обвиняемые в убийстве женщина и ее брат возвращались домой в состоянии алкогольного опьянения. Их во дворе встретила потерпевшая, и между женщинами завязалась драка. Обвиняемая позвала своего брата на помощь, и он стал разнимать женщин, а после этого начал избивать потерпевшую. Его родственница достала ножницы, и стала бить жертву данным предметом, затем прыгать ногами по ее голове, в то время как брат обвиняемой держал женщину.