Соседи убили жительницу Омска из-за давнего конфликта

Posted 16 августа 2021,, 17:58
Published 16 августа 2021,, 17:58
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Согласно информации из источника КП-Омск, по начальной версии с женщиной расправились из-за ее просьбы не шуметь, которая была адресована соседям. Однако ситуация оказалась неоднозначной. Отмечается, что между соседями был давний конфликт. Свидетели точно не смогли припомнить, что не поделили конфликтующие стороны — мужчину или наркотические вещества.
Летом 2020 года потерпевшая выпивала, потом стала выяснять, кто оказался прав в их старом споре. Женщина подошла к окнам противницы и стала требовать, чтобы та вышла. После этого она начала кидать на балкон соседки бутылки. Приехавший наряд смог остановить ссору, но она возобновилась в ночь того же дня.
Обвиняемые в убийстве женщина и ее брат возвращались домой в состоянии алкогольного опьянения. Их во дворе встретила потерпевшая, и между женщинами завязалась драка. Обвиняемая позвала своего брата на помощь, и он стал разнимать женщин, а после этого начал избивать потерпевшую. Его родственница достала ножницы, и стала бить жертву данным предметом, затем прыгать ногами по ее голове, в то время как брат обвиняемой держал женщину.
Когда обвиняемые убедились в том, что женщина мертва, они ушли домой, но потом вернулись и сняли с трупа почти всю одежду. Пакет с вещами в крови был найден во время обыска у них дома. По данным следователя, обвиняемая рассказывала, что ее жертва напала первой. Однако эта версия не подтвердилась.
Фигурантка также пыталась дать объяснение, зачем они сняли вещи с умершей. Она отметила, что это произошло из-за давней мести. Якобы ранее жертва ее избила и оставила голой, чтобы унизить. Данные сведения не были доказаны. Обвиняемые забрали не только одежду, но и телефон, вероятно, с целью продажи.
Во время допроса фигурантка рассказала историю о том, что убитая постоянно ее избивала. Якобы после одного инцидента она потеряла ребенка, но и эта версия не была подтверждена. Выяснилось, что у женщины действительно был выкидыш, но он связан не с избиением, а с внематочной беременностью.
У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей. Материалы для рассмотрения были переданы в Омский областной суд.