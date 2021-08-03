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Posted 3 августа 2021,, 10:43

Published 3 августа 2021,, 10:43

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

У омских браконьеров изъяли черную икру и краснокнижного осетра на 730 тыс рублей

3 августа 2021, 10:43
На севере Омской области браконьеры массово истребляют осетров, занесенных в Красную книгу. Жителей села, ловивших осетров сетями, полицейские Усть-Ишимского района увидели с квадрокоптера, который предоставила Росгвардия. Сотрудники полиции задержали двух браконьеров.

По информации "КП Омск", браконьеры причалили к берегу Ишима, где их ждали полицейские. Двое мужчин в возрасте 56 и 60 лет попытались выбросить мешок с осетром в реку, но не успели - их взяли с поличным.

Как рассказали сотрудники пресс-службы областного УМВД, у сельчан изъяли 20 стерлядей и осетра. Позднее о одного из мужчин выявили еще 16 банок с черной икрой объемом пол литра.

Согласно открытой информации в интернете, 100 г данного продукта стоит от 4 до 7 тыс. руб. Ранее в РФ вылов осетровых был больше, чем во всех остальных государствах мира. В результате таких действий рыба оказалась на грани вымирания. С начала 21 века их промысловый лов запрещен почти везде.

Предполагается, у мужчин изъяли очень редких особей западно-сибирского осетра. Сумма ущерба, по оценкам, составила 730 тыс. руб.

В отношении сельчан возбудили уголовное дело по статье “Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства, которая предусматривает до 2 лет колонии.

Помимо этого, мужчине в возрасте 60 лет могут добавить срок еще и по статье о добыче краснокнижных водных ресурсов, что наказывается 6 годами лишения свободы.

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