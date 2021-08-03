У омских браконьеров изъяли черную икру и краснокнижного осетра на 730 тыс рублей

Согласно открытой информации в интернете, 100 г данного продукта стоит от 4 до 7 тыс. руб. Ранее в РФ вылов осетровых был больше, чем во всех остальных государствах мира. В результате таких действий рыба оказалась на грани вымирания. С начала 21 века их промысловый лов запрещен почти везде.