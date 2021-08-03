Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 3 августа 2021,, 12:22

Published 3 августа 2021,, 12:22

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Подготовка футболистов к очередному сезону

3 августа 2021, 12:22
Совсем скоро в футболе начнётся новый сезон 2021/2022. В одних чемпионатах он стартует уже в конце июля, в других – в конце августа. В промежутке между играми чемпионатов командам очень важно набрать максимально хорошую форму для успешного старта и движения.

В данной статье мы поделимся последними новостями о ходе подготовки больших клубов и их игроков в предсезонке.

Основные задачи команд

Главной целью для каждого клуба в данном промежутке времени является приведение игроков в их лучшую форму, обкат молодежи, новые полезные трансферы и, безусловно, составление оптимального плана на игру, установка хорошей сыгранности и взаимопонимания между каждым членом команды.

Как проходит подготовка футболистов крупных клубов

Как отмечают эксперты портала Prosports.ru, большие команды, такие как Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Ювентус и др. обычно начинают подготовку без многих ведущих игроков. Это происходит из-за сборов ведущих футболистов в своих сборных на международные турниры. Их отсутствие является хорошим бонусом и мотивацией для молодых перспективных игроков, ведь у них появляется хороший шанс проявить себя и получить более почётное место в составе.

Ход подготовки в слабых клубах и чемпионатах

Здесь план входа в тонус перед сезоном немного отличается. В основном все члены команды на месте, что позволяет тренеру вести полноценную работу с основным составом. Но это не исключает из внимания молодёжь и недавно прибывших футболистов. За время предсезонки у клуба есть время опробовать всех, выбрать лучшее сочетание и схему.

Индивидуальная работа перед сезоном

Не исключается и самостоятельная подготовка. Игроки, не приехавшие на сборы по разным причинам сами составляют себе график. Для некоторых футболистов такой режим может быть наиболее подходящим и эффективным, чем коллективные тренировки. Например, валлийский игрок Гарет Бейл вообще предпочёл отказаться от клубного футбола и играть исключительно за сборную, готовясь к каждому матчу самостоятельно.

Важны ли товарищеские матчи в предсезонном периоде

Скорее всего ответ очевиден. Конечно важны. Каждую тренировку и наработанную схему обязательно требуется закрепить на поле. Товарняки – идеальный вариант для этого. Для матча можно выбрать абсолютно любую команду, нужно лишь дождаться соглашения их персонала.

Факт: Обычно товарищеские матчи не проводятся среди принципиальных соперников или команд из одного чемпионата.

Заключение

Итак, в статье мы разобрали основные этапы подготовки футболистов к новому сезону. Надеемся, здесь вы узнали для себя много новой и интересной информации и провели своё время с пользой.

Артур Рязанов

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15