Подготовка футболистов к очередному сезону

Здесь план входа в тонус перед сезоном немного отличается. В основном все члены команды на месте, что позволяет тренеру вести полноценную работу с основным составом. Но это не исключает из внимания молодёжь и недавно прибывших футболистов. За время предсезонки у клуба есть время опробовать всех, выбрать лучшее сочетание и схему.