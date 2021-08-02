Запах июля. Чем дышали омичи во второй месяц лета

Судя по информации, которую в течение месяца публиковали синоптики, наблюдение за качеством атмосферного воздуха в городе проводится на девяти автоматизированных постах.
Так, в течение месяца, специалисты сообщали о выбросах восемь раз. 2 июля в Советском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в 1.1 раз. 3 июля выбросы произошли в Центральном округе. Там выявили превышение ПДК формальдегида в 1.1 раз.
Затем высокую концентрацию формальдегида обнаружили 4 июля в Центральном округе. Превышение ПДК составило 1.2 раза. Позже, 19 июля, выбросы произошли в Октябрьском округе — выявили превышение ПДК формальдегида в 3.5 раз.
24 июля превышение формальдегида в 1.02 раза выявили уже в Ленинском округе. 26 июля здесь же зафиксировали превышение ПДК хлорида водорода в 1.4 раза, а в Октябрьском округе — превышение ПДК формальдегида в 3.3 раза.
Происходили выбросы формальдегида в Октябрьском округе и 27–28 июля. В первый день превышение предельно допустимой концентрации составило 3.9, а во второй день — 4.2. Примечательно, что в промежутке с 26 по 28 июля концентрация выбросов формальдегида стремительно увеличивалась.
В течение месяца, ведомство предоставляло омичам данные с автоматизированного поста на улице 4-й Поселковой. 1, 4, 5 и 7 июля там зафиксировали превышения ПДК сероводорода в 1.6, 1.2, 1.39 и 1.45 раз соответственно. 8 июля на том же посту выявили превышения по сероводороду (1.48 ПДК) и фенолу (1.5 ПДК).
Затем с 18 по 21 июля ежедневно происходили выбросы сероводорода. Предельно допустимая концентрация была превышена в 1.31, 1.48, 1.16 и 1.33 раза. 22 июля на 4-й Поселковой в очередной раз выявили превышение сероводорода (1.28 ПДК) и фенола (1.2 ПДК).
25 и 27 июля произошли выбросы сероводорода. Предельно допустимую концентрацию превысили в 1.32 и 1.3 раз соответственно.
Если проанализировать данные Обь-Иртышского УГМС и омского Минприроды, то получается, что эти ведомства сообщали о выбросах 20 раз в течение месяца. Что касается жалоб самих омичей в соцсетях, то их было не менее девяти. При этом в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сообщали данные с одного автоматизированного поста, расположенного в Советском округе, а Обь-Иртышское УГМС наблюдало за качеством воздуха на девяти постах.
Время от времени эколаборатория Минприроды совершает выезды на контрольные точки, однако это не происходит регулярно. Также непонятно, почему ведомство судит о выбросах только по показаниям одного из постов. Кроме того, информация о превышениях у Минприроды и Обь-Иртышского УГМС чаще всего не дублируется. Не совсем ясно, почему в сообщениях обоих ведомств данные о веществах отличаются.
Что касается самих вредных веществ, то в июле омичи дышали фенолом, формальдегидом, хлоридом водорода и сероводородом. При этом превышения по сероводороду выявили 12 раз, а по формальдегиду — семь раз. Самые сильные выбросы этих веществ происходили 8 и 19 июля (1.48 ПДК), а также 28 июля (4.2 ПДК).
Сероводород является очень токсичным веществом. Он может вызывать головную боль, головокружение и тошноту. Высокие концентрации этого газа могут привести к отеку легких, судорогам, коме и летальному исходу.
Что касается формальдегида, то он также является токсичным. Он находится в списке канцерогенных веществ, опасен не только для людей, но и для животных. При вдыхании это вещество может вызвать воспаление глаз, острый бронхит, отек легких и поражение нервной системы.
Последнее может проявляться в судорогах, головокружении, неуверенной походке и накатывающем чувстве страха. У людей, которые работают с этим веществом, могут быть более серьезные симптомы вплоть до остановки дыхания, бронхиальной астмы, проблем со зрением, дерматиты и женской репродуктивной системой.