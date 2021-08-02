Запах июля. Чем дышали омичи во второй месяц лета

Время от времени эколаборатория Минприроды совершает выезды на контрольные точки, однако это не происходит регулярно. Также непонятно, почему ведомство судит о выбросах только по показаниям одного из постов. Кроме того, информация о превышениях у Минприроды и Обь-Иртышского УГМС чаще всего не дублируется. Не совсем ясно, почему в сообщениях обоих ведомств данные о веществах отличаются.