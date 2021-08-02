В Омске разбирают старый железнодорожный мост через реку Омь

Неподалеку от старого моста уже возвели новое мостовое сооружение. Его строительство началось еще в прошлом году. На него потратили около 2 млрд рублей. Еще в марте здесь были смонтированы шумоподавляющие экраны для того, чтобы оградить местных жителей от шума. Завершить работы и полностью ввести объект в эксплуатацию планируют в этом году.