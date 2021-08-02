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В Омске разбирают старый железнодорожный мост через реку Омь

2 августа 2021, 06:22
Фото: РЖД
Мостовое сооружение между Московкой и Комбинатской построили более полувека назад. Мост предназначался для пропуска грузовых поездов.

Железнодорожники начали демонтировать старый мост через реку Омь в Центральном округе города. Специальная техника уже приступила к сносу устаревших конструкций, сообщает издание «СуперОмск».

Неподалеку от старого моста уже возвели новое мостовое сооружение. Его строительство началось еще в прошлом году. На него потратили около 2 млрд рублей. Еще в марте здесь были смонтированы шумоподавляющие экраны для того, чтобы оградить местных жителей от шума. Завершить работы и полностью ввести объект в эксплуатацию планируют в этом году.

Напомним, старый мост между станциями Московкой и Комбинатской построили еще в 1955 году. И предназначался он для пропуска грузовых поездов.

Между станциями Комбинатская и Московка по старому мосту проходило более 80% грузовых составов. Заменить, построенное еще в советское время, сооружение запланировали три года назад. Протяженность нового железнодорожного моста в Омске составит 227 метров

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