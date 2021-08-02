Пострадали четверо. На омской «трассе смерти» столкнулись две легковушки

По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 ехал по трассе Тюмень — Омск. При движении по 827 км он не предоставил преимущество в движении при повороте налево автомобилю Lada Priora, за рулем которой ехал неизвестный мужчина. Сейчас его личность стараются установить.