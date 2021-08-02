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Пострадали четверо. На омской «трассе смерти» столкнулись две легковушки

2 августа 2021, 01:36
Фото: Омская Госавтоинспекция
Авария произошла накануне днем на участке трассы Тюмень — Омск в Любинском районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 1 августа, в Любинском районе Омской области произошло ДТП с пострадавшими. Очевидцы позвонили в ГИБДД и сообщили об аварии в 15:20. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 ехал по трассе Тюмень — Омск. При движении по 827 км он не предоставил преимущество в движении при повороте налево автомобилю Lada Priora, за рулем которой ехал неизвестный мужчина. Сейчас его личность стараются установить.

Фото: Омская Госавтоинспекция

В результате столкновения пострадал водитель Lada Priora. Также помощь медиков потребовалась водителю автомобиля ГАЗ и двум его пассажиркам — 59-летней и 64-летней женщинам. Полиция проводит проверку.

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