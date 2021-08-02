Омский аэропорт «Федоровка» превратился в развалины

Напомним, что акции ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» попытались продать в 11-й раз. Ранее об этом сообщили в региональном Минимущества. Планировалось, что в 2022 году с молотка пустят 49% акций. Отметим, что предыдущие 10 попыток продать их были безуспешными.