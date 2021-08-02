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Омский аэропорт «Федоровка» превратился в развалины

2 августа 2021, 06:18
Фото: omskportal.ru
Здание «Федоровки» выглядит совсем плохо, и его уже невозможно будет использовать, сообщает Ом1.

По информации издания, появились фотографии заброшенного аэропорта «Омск-Федоровка», который находится в Любинском районе. Судя по опубликованным снимкам, аэропорт находится в плохом состоянии и стремительно разрушается.

Для того, чтобы перенести в «Федоровку» аэропорт придется все снести и построить заново. Здания не только разрушенные, но и маленькие, что не соответствуют современным требованиям.

Напомним, что акции ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» попытались продать в 11-й раз. Ранее об этом сообщили в региональном Минимущества. Планировалось, что в 2022 году с молотка пустят 49% акций. Отметим, что предыдущие 10 попыток продать их были безуспешными.

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