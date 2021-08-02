Омичка пыталась получить выплату за прививку от COVID и осталась без денег

В полицию обратилась 53-летняя омичка, которая рассказала, что с ее банковского счета похитили более 15 тыс рублей. Полицейские выяснили, что рано утром она увидела в соцсети пост от знакомой, которая писала о выплате для тех, кто вакцинировался от коронавируса.
Якобы для того, чтобы получить 5 тыс рублей нужно было ввести номер карты, срок ее действия и три цифры на обороте. Женщина не стала ни с кем советоваться, поэтому смело ввела указанные данные.
В результате с ее счета сняли 3 тыс рублей, а затем 12 тыс рублей. Женщина поняла, что у нее похищают деньги, поэтому заблокировала ее.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские узнали, что номер счета, на который перевели украденные деньги, направлялся по России таким же потерпевшим 30 раз.