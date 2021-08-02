Омичка пыталась получить выплату за прививку от COVID и осталась без денег

В полицию обратилась 53-летняя омичка, которая рассказала, что с ее банковского счета похитили более 15 тыс рублей. Полицейские выяснили, что рано утром она увидела в соцсети пост от знакомой, которая писала о выплате для тех, кто вакцинировался от коронавируса.