Омичи могут выбрать территорию для благоустройства в 2022 году

Продлится оно до 31 августа. Проголосовать можно на платформе 55.gorodsreda.ru. Принять участие могут люди старше 14 лет.
По словам директора департамента информполитики мэрии Омска Сергея Коновалова, голосование позволит вовлечь омичей в процесс планирования благоустройства общественных территорий.
«Непременное условие участия того или иного объекта в федеральном проекте — одобрение жителей города», — отметил он.
Перечень территорий для голосования сформирован администрациями округов совместно с КТОСами.
Большинство территорий расположены в спальных и жилых районах. Например, для благоустройства на территории КТОСа «Аграрный» (Советский округ) жители выбрали участок вблизи дома № 10 по улице Физкультурной.
По мнению актива КТОСа, здесь необходимы ремонт велотрека, установка скамеек, нового спортивного оборудования, а также монтаж освещения.
«Микрорайон „Аграрный“ — это большая развивающаяся территория, где проживает много молодых семей с детьми. Подрастающему поколению нужны различные активности. Полагаю, что благодаря нацпроекту эта территория станет более функциональной, у жителей появится дополнительное пространство для спортивного досуга», — рассказала председатель КТОСа «Аграрный» Ольга Запрягаева.
Итоги голосования будут подведены в сентябре. В итоговом списке окажутся территории, набравшие наибольшее количество голосов жителей. Торги проведут в октябре-ноябре и до конца года определятся с подрядчиками.