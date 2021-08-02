Омичи могут выбрать территорию для благоустройства в 2022 году

«Микрорайон „Аграрный“ — это большая развивающаяся территория, где проживает много молодых семей с детьми. Подрастающему поколению нужны различные активности. Полагаю, что благодаря нацпроекту эта территория станет более функциональной, у жителей появится дополнительное пространство для спортивного досуга», — рассказала председатель КТОСа «Аграрный» Ольга Запрягаева.