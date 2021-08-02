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Омичи могут выбрать территорию для благоустройства в 2022 году

2 августа 2021, 08:55
Фото: мэрия Омска
Сегодня, 2 августа, стартовало общественное голосование по отбору микротерриторий для благоустройства в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Продлится оно до 31 августа. Проголосовать можно на платформе 55.gorodsreda.ru. Принять участие могут люди старше 14 лет.

Фото: мэрия Омска

По словам директора департамента информполитики мэрии Омска Сергея Коновалова, голосование позволит вовлечь омичей в процесс планирования благоустройства общественных территорий.

«Непременное условие участия того или иного объекта в федеральном проекте — одобрение жителей города», — отметил он.

Перечень территорий для голосования сформирован администрациями округов совместно с КТОСами.

Большинство территорий расположены в спальных и жилых районах. Например, для благоустройства на территории КТОСа «Аграрный» (Советский округ) жители выбрали участок вблизи дома № 10 по улице Физкультурной.

По мнению актива КТОСа, здесь необходимы ремонт велотрека, установка скамеек, нового спортивного оборудования, а также монтаж освещения.

«Микрорайон „Аграрный“ — это большая развивающаяся территория, где проживает много молодых семей с детьми. Подрастающему поколению нужны различные активности. Полагаю, что благодаря нацпроекту эта территория станет более функциональной, у жителей появится дополнительное пространство для спортивного досуга», — рассказала председатель КТОСа «Аграрный» Ольга Запрягаева.

Итоги голосования будут подведены в сентябре. В итоговом списке окажутся территории, набравшие наибольшее количество голосов жителей. Торги проведут в октябре-ноябре и до конца года определятся с подрядчиками.

#Новости#Город
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