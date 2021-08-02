Дорожников заставили отремонтировать дорогу в Омской области

Прокуратура проверила, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения в Таврическом районе. Выяснилось, что участок от трассы Тихвинка-Новоуральское-Пристанское до Черноглазовского элеватора находится в плохом состоянии. Из-за чего на этой территории могут произойти аварии, а также может пострадать здоровье и имущество жителей.
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» не приняло мер для ремонта дороги. По итогам прокурорской проверки в суд подали иск с требованием привести участок дороги в порядок. Суд удовлетворил заявленные требования. Также суд потребовал, чтобы вдоль улицы Магистральной в поселке Таврическое сделали тротуары.