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Дорожников заставили отремонтировать дорогу в Омской области

2 августа 2021, 05:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Прокуратуре не понравилось плохое состояние дороги в Таврическом районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура проверила, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения в Таврическом районе. Выяснилось, что участок от трассы Тихвинка-Новоуральское-Пристанское до Черноглазовского элеватора находится в плохом состоянии. Из-за чего на этой территории могут произойти аварии, а также может пострадать здоровье и имущество жителей.

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» не приняло мер для ремонта дороги. По итогам прокурорской проверки в суд подали иск с требованием привести участок дороги в порядок. Суд удовлетворил заявленные требования. Также суд потребовал, чтобы вдоль улицы Магистральной в поселке Таврическое сделали тротуары.

#Новости#Ремонт дорог#Прокуратура Омской области#Омск сегодня#Общество
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