Дорожников заставили отремонтировать дорогу в Омской области

Прокуратура проверила, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения в Таврическом районе. Выяснилось, что участок от трассы Тихвинка-Новоуральское-Пристанское до Черноглазовского элеватора находится в плохом состоянии. Из-за чего на этой территории могут произойти аварии, а также может пострадать здоровье и имущество жителей.