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Три интересные новости воскресенья о жителях Омска и их будущем

1 августа 2021, 14:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Погодная. Росгидрометцентр обнародовал прогноз погоды на август 2021 года. Судя по всему, в Омской области погода не будет выбиваться из привычной картины, и аномальной жары синоптики не обещают.

Новость № 2. Миграционная. Омская область вновь стала самым покидаемым регионом России. За январь–май 2021 года из Омской области уехали 10 423 человек, а приехали только 6 521. Миграционная убыль составила 3 902 человек — это самый высокий показатель среди регионов России.

Новость № 3. Красочная. В центре Омска, на стенах художественной галереи «Квадрат» появилось граффити, посвященное Достоевскому. На стенах галереи художники Дмитрий Трайп и Андрей Северский изобразили самого Достоевского, Омские ворота, старый город и цитаты из книг Достоевского. На работу ушло ровно 100 баллонов краски и неделя времени.

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