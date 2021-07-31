Омская область в 2022 году получит 655 млн на ремонт и строительство дорог

На эти деньги построят четыре новые и реконструируют семь дорог, ведущих к сельхозтоваропроизводителям. Это позволит создать комфортные условия для развития этих производств, отметил глава региона.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа говорил о том, что развитие сети дорог местного значения имеет большое значение не только с точки зрения инфраструктуры, но и повышает уровень жизни населения.
Отметим, что Омская область является ведущим аграрным регионом Сибири.