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Омская область в 2022 году получит 655 млн на ремонт и строительство дорог

31 июля 2021, 07:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Омская область получит в 2022 году из федерального бюджета на ремонт дорог и развитие сельских территорий 655.5 млн рублей, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Александр Бурков.

На эти деньги построят четыре новые и реконструируют семь дорог, ведущих к сельхозтоваропроизводителям. Это позволит создать комфортные условия для развития этих производств, отметил глава региона.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа говорил о том, что развитие сети дорог местного значения имеет большое значение не только с точки зрения инфраструктуры, но и повышает уровень жизни населения.

Отметим, что Омская область является ведущим аграрным регионом Сибири.

#Новости#Строительство и ремонт дорог#Строительство дорог#Ремонт#Ямочный ремонт#Общество
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