Владимир Путин встретился с гендиректором АНО «Россия — страна возможностей»

Как сообщает kremlin.ru, глава АНО рассказал, что в течение трех лет работы организацией было реализовано множество проектов. Так, сейчас на платформе 26 действующих проектов, 8 миллионов человек уже приняли участие в данных общественных инициативах. Среди них — 26 тысяч победителей и призеров, с самыми юными из которых у президента России 14 июля состоялась встреча.
В числе проектов есть и цифровые, например конкурс «Цифровой прорыв». Также директор платформы упомянул проекты «Мастера гостеприимства», кубок «Управляй» и «ТопБЛОГ» для блогеров. Отдельно Комиссаров рассказал про флагманский проект «Лидеры России», победитель которого Евгений Григорьев в марте занял должность мэра Якутска. Участники данного проекта запустили работу клуба «Эльбрус», в рамках которого осуществляется волонтерская и просветительская деятельность.
Алексей Комиссаров рассказал, как функционирует центр образования для управленцев «Сенеж». Он перечислил организации, с которыми сотрудничает центр, в том числе «Сириус», Агентство стратегических инициатив, общество «Знание», ОНФ, а также крупные ведомства России.
Директор организации поблагодарил Владимира Путина за содействие в становлении проекта и предоставленные возможности. Он вручил главе государства книгу с высказываниями участников «России — страны возможностей» в качестве подарка.