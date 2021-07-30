Владимир Путин встретился с гендиректором АНО «Россия — страна возможностей»

Как сообщает kremlin.ru, глава АНО рассказал, что в течение трех лет работы организацией было реализовано множество проектов. Так, сейчас на платформе 26 действующих проектов, 8 миллионов человек уже приняли участие в данных общественных инициативах. Среди них — 26 тысяч победителей и призеров, с самыми юными из которых у президента России 14 июля состоялась встреча.