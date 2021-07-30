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Пьяная омичка бросила больного ребенка одного дома

30 июля 2021, 09:05
Фото: Медиахолдинг 1MI
25 июля жители Омска обратились в полицию с жалобой на то, что на улице Учхозная женщина распивала алкоголь на улице, а в это время её ребенок с ДЦП оставался с температурой один дома, пишет Ом1.

На место прибыла полиция. После вскрытия квартиры оказалось, что там остался без присмотра плачущий 3.5-летний мальчик с высокой температурой. Мать ребенка в это время отдыхала с алкоголем на улице.

Телесных повреждений и синдрома жестокого обращения у мальчика не было. Это подтвердили врачи.

Как заявляет мать ребенка, она пережила тяжелый нервный срыв, ведь ее сын сильно заболел. От горя женщина начала пить и даже расплакалась во дворе своего дома. Это заметили соседи. Женщина воспитывала ребенка одна и совсем недавно переехала в Центральный округ.

Сейчас 34-летнюю мать привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ и поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Теперь помощь семье с ребенком-инвалидом будет оказывать социальная служба округа.

#Новости#Пьянство#Происшествия
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