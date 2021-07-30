Пьяная омичка бросила больного ребенка одного дома

На место прибыла полиция. После вскрытия квартиры оказалось, что там остался без присмотра плачущий 3.5-летний мальчик с высокой температурой. Мать ребенка в это время отдыхала с алкоголем на улице.
Телесных повреждений и синдрома жестокого обращения у мальчика не было. Это подтвердили врачи.
Как заявляет мать ребенка, она пережила тяжелый нервный срыв, ведь ее сын сильно заболел. От горя женщина начала пить и даже расплакалась во дворе своего дома. Это заметили соседи. Женщина воспитывала ребенка одна и совсем недавно переехала в Центральный округ.
Сейчас 34-летнюю мать привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ и поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.
Теперь помощь семье с ребенком-инвалидом будет оказывать социальная служба округа.