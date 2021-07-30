Партия пенсионеров: Пожилые граждане не могут себе позволить ничего на 10 тыс. рублей

"Падение уровня жизни людей пожилого возраста в РФ дестабилизирует социальную стабильность общества. Темпы обязательной индексации пенсий и пособий должны опережать инфляцию", - уверен глава президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов.
Как сообщает Rostovgazeta.ru, при этом эксперты не сомневаются, что проблема намного более значительная, чем опубликованные Росстатом данные. Член партии Александр Васюков полагает, что во главу угла следует поставить другой вопрос - хватает ли людям старшего возраста денег для достойной жизни? Как пример, он озвучил среднюю сумму пенсии в Самарской области - 10-15 тысяч рублей. Такие выплаты получают те, кто трудился на протяжении всей жизни, заметил Васюков. На эти средства люди не могут позволить себе почти ничего. Он считает, что при расчете пенсии следует ориентироваться на реальные бытовые нужды.
Главное статистическое ведомство страны в качестве реального выражения использует отношение процента индексации пенсий к проценту инфляции. Это не показывает реальное материальное положение граждан пенсионного возраста, которое часто является бедственным, отметили члены партии. Кроме этого, оно усугубляется постоянным увеличением цен.
Чтобы сделать качество жизни пенсионеров в стране лучше, в партии считают нужным провести разморозку накопительной части пенсии, ввести справедливую индексацию доходов для тех, кто продолжает трудиться, повысить пенсионные выплаты до уровня Москвы, а также закрыть Пенсионный фонд и перейти к бюджетному способу финансирования. Ворожцов считает, что потребность в этих мерах имеется уже давно. Кроме этого, важно мнение россиян в вопросе определения возраста выхода на пенсию, отметил он.