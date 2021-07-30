Партия пенсионеров: Пожилые граждане не могут себе позволить ничего на 10 тыс. рублей

Как сообщает Rostovgazeta.ru, при этом эксперты не сомневаются, что проблема намного более значительная, чем опубликованные Росстатом данные. Член партии Александр Васюков полагает, что во главу угла следует поставить другой вопрос - хватает ли людям старшего возраста денег для достойной жизни? Как пример, он озвучил среднюю сумму пенсии в Самарской области - 10-15 тысяч рублей. Такие выплаты получают те, кто трудился на протяжении всей жизни, заметил Васюков. На эти средства люди не могут позволить себе почти ничего. Он считает, что при расчете пенсии следует ориентироваться на реальные бытовые нужды.