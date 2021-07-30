Омское УМВД подтвердило возбуждение уголовного дела на Сергея Штукерта

Сотрудники УМВД установили, что в июне этого года Сергей Штукерт для своей личной выгоды устно договорился с омским предпринимателем выполнить подрядные работы по отсыпке подъездных путей к производственной базе на проспекте Мира почти 340 тонн гранулянта. В тот же день за свою работу подозреваемый получил от заказчика 200 тыс рублей.
«Следователем Следственного управления УМВД России по Омской области в отношении подозреваемого и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Теперь Штукерту грозит до 6 лет лишения свободы.
Пока что расследование не окончено: полиция проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Осталось дождаться, когда установят все обстоятельства и эпизоды растраты и найдут всех причастных к ней лиц.
Напомним, что вчера Городу55 стало известно, что по подозрению в растрате силовики задержали директора БУ Управление благоустройства Советского округа Омска Сергея Штукерта.