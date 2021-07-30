Омское УМВД подтвердило возбуждение уголовного дела на Сергея Штукерта

Сотрудники УМВД установили, что в июне этого года Сергей Штукерт для своей личной выгоды устно договорился с омским предпринимателем выполнить подрядные работы по отсыпке подъездных путей к производственной базе на проспекте Мира почти 340 тонн гранулянта. В тот же день за свою работу подозреваемый получил от заказчика 200 тыс рублей.