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Омское УМВД подтвердило возбуждение уголовного дела на Сергея Штукерта

30 июля 2021, 08:27
Фото: Медиахолдинг 1MI
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий заподозрили главного по благоустройству в Советском округе в растрате гранулята на 270 тыс рублей.

Сотрудники УМВД установили, что в июне этого года Сергей Штукерт для своей личной выгоды устно договорился с омским предпринимателем выполнить подрядные работы по отсыпке подъездных путей к производственной базе на проспекте Мира почти 340 тонн гранулянта. В тот же день за свою работу подозреваемый получил от заказчика 200 тыс рублей.

«Следователем Следственного управления УМВД России по Омской области в отношении подозреваемого и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Теперь Штукерту грозит до 6 лет лишения свободы.

Пока что расследование не окончено: полиция проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Осталось дождаться, когда установят все обстоятельства и эпизоды растраты и найдут всех причастных к ней лиц.

Напомним, что вчера Городу55 стало известно, что по подозрению в растрате силовики задержали директора БУ Управление благоустройства Советского округа Омска Сергея Штукерта.

#Новости#Криминал#Происшествия
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